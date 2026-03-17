    09:42, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بەرلين اۋەجايىندا بارلىق رەيس توقتاتىلادى

    استانا. قازاقپارات - DW باسىلىمى ەرەۋىلگە بايلانىستى بەرلين اۋەجايىندا بارلىق رەيس توقتاتىلعانى جايلى جازدى.

    самолёт
    Фото: freepik

    بەرلين-براندەنبۋرگ اۋەجايىنىڭ قىزمەتكەرلەرى 18-ناۋرىزدا ەرەۋىلگە شىعادى، سونىڭ سالدارىنان 445 رەيس توقتاتىلادى. بۇل شامامەن 57 مىڭ جولاۋشىعا اسەر ەتەدى. ولارعا بيلەتتەردى قايتا رەسىمدەۋ جانە ساياحاتتىڭ بالاما نۇسقالارىن ىزدەۋ ءۇشىن اۋەكومپانيالارعا حابارلاسۋعا كەڭەس بەرىلەدى.

    - بۇرىن Verdi كاسىپوداعى اۋەجايدىڭ 2000 عا جۋىق قىزمەتكەرىن ءبىر كۇندىك ەسكەرتىلگەن ەرەۋىلگە شاقىردى. كاسىپوداق ولاردىڭ جالاقىسىن التى پايىزعا جانە ايىنا كەمىندە 250 ەۋروعا كوتەرۋدى تالاپ ەتتى، اۋەجاي باسشىلىعى بۇعان كەلىسپەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسىلىم.

    كاسىپوداقتىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندىندا جۇمىس بەرۋشىلەر 2028 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بىرنەشە كەزەڭدە جالاقىنى كوتەرۋدى ۇسىندى. جالپى العاندا، بۇل جىلىنا جالاقى شامامەن %1 عانا وسەدى.

    ايتا كەتەيىك، Air Astana ناۋرىزدىڭ سوڭىنا دەيىن دۋبايعا رەيستەردى توقتاتادى.

