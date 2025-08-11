بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل سوعادى: بۇگىنگى كۇن رايىنا بولجام جاسالدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 11- تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى.
سينوپتيكتەر بولجامىنا سايكەس، انتيسيكلون سىلەمىنىڭ اسەرىنەن قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى.
- تەك ەلدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىمەن نايزاعايمەن جاڭبىر جاۋادى، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى، كۇندىز ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل سوعادى، - دەلىنگەن مەكەمە تاراتقان اقپاراتتا.
كۇندىز تۇركىستان، جامبىل، قىزىلوردا وبلىستارىندا 40 گرادۋس، الماتى وبلىسىندا، جەتىسۋ وبلىسىندا 35-37 گرادۋس، ۇلىتاۋ وبلىسىندا 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار كۇندىز باتىستا، سولتۇستىكتە، الماتى وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا 41 گرادۋس دەيىن قاتتى ىسيدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
بۇدان بولەك، تۇركىستان، ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ شىعىسىندا سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، قوستاناي، قاراعاندى، ۇلىتاۋ وبلىستارىندا، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
وسىدان بۇرىن ەلدىڭ باتىسىندا نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋاتىنى حابارلانعان ەدى.