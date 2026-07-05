بۇرشاق، نايزاعاي، ەكپىندى جەل: 5-شىلدەدە اۋا رايى كۇرت قۇبىلادى
استانا. قازاقپارات – 5-شىلدەدە «قازگيدرومەت» بولجامىنا سايكەس، ەل اۋماعىندا اۋا رايى تۇراقسىز بولادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا نايزاعايلى جاڭبىر جاۋادى، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن ەكپىندى جەل كۇتىلەدى. سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە نوسەر جاۋىن بولۋى مۇمكىن، ال وڭتۇستىك-باتىستا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى. سونداي-اق ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جەل كۇشەيەدى، ال سولتۇستىك-باتىس، شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس ايماقتاردا تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال.
جەتىسۋ وبلىسىنداعى الاكول كولدەرى ماڭىندا وتە كۇشتى جەل سوعىپ، ونىڭ ەكپىنى كەي كەزدە 30 م/س جانە ودان دا جوعارى بولۋى مۇمكىن.
ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، باتىس قازاقستان وبلىستارىندا جانە اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا كۇندىز قاتتى ىستىق كۇتىلەدى، اۋا تەمپەراتۋراسى 35+39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار وڭىرلەردە ءورت قاۋپى جوعارى جانە وتە جوعارى دەڭگەيدە بولادى. ءورت قاۋپى جوعارى ايماقتارعا تۇركىستان، اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگى، قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىس قازاقستان مەن قىزىلوردا وبلىستارىنىڭ جەكەلەگەن اۋماقتارى، جامبىل جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى كىرەدى. ال كەي وڭىرلەردە، سونىڭ ىشىندە جەتىسۋ، اباي، قىزىلوردا، تۇركىستان، جامبىل، اتىراۋ، الماتى، اقمولا، پاۆلودار، قاراعاندى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ جەكەلەگەن بولىكتەرىندە ءورتتىڭ وتە جوعارى قاۋپى ساقتالادى.
بۇگىن ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەتىنىن جازدىق.