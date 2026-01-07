بەردىبەك حاننىڭ تەڭگەسى
استانا. قازاقپارات - بەردىبەك حان - التىن وردا بيلەۋشىسى جانىبەك حاننىڭ بالاسى ءھام وزبەك حاننىڭ نەمەرەسى. ول شامامەن 1357- 1359-جىلدارى ۇلىق ۇلىستىڭ بيلەۋشىسى بولعان تۇلعا. بۇل تۇلعا دا زامانىندا ءوزىنىڭ اتىنان تەڭگە سوقتىرىپ، ونى اينالىمعا ەنگىزگەن.
رەسەيلىك نۋميزماتيك گ. ا. فەدوروۆ- داۆىدوۆ كەلتىرگەن دەرەككە جۇگىنسەك («كلاد سەرەبريانىح دجۋچيدسكيح مونەت س سەليترەننوگو گوروديشا // نۋميزماتيكا ي ەپيگرافيكا. ت. ءحىىى، م. , 1980) بۇل تەڭگە حيجرانىڭ 758-جىلى (1357-جىل) گۇلستان شاھارىندا سوعىلعان ەكەن. سالماعى - 1,56 گ ر، كولەمى - 15*16 م م، ماتەريالى - كۇمىس، جادىگەر قازىر نۋميزماتيك ر. س. ساعدەيەۆانىڭ № 272 ءنومىرلى كاتالوگىندە 308231 تاۋارلىق كودىمەن ساقتاۋلى تۇر.
تەڭگەنىڭ وڭ بەتىندە «ادىلەتتى سۇلتان - بەردىبەك حان» دەگەن جازۋمەن قاتار ارنايى سىزىقتىڭ ۇستىنە شاعىن ءتورت دوڭگەلەك تاڭبا شەكىتىلسە، تيىننىڭ كەلەسى بەتىنە ءارتۇرلى بەينەلى ءمۇسىن- تاڭبالار بادىزدەلۋمەن قاتار، جىلى جازىلعان.
