22:40, 19 - تامىز 2025 | GMT +5
بەردەنوۆكە قاتىستى ءىس: ەرتەڭ ۇكىم جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ شىمكەنتتە قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس بويىنشا سوت ۇكىمى شىعۋى مۇمكىن.
اتىشۋلى ءىس بويىنشا باستى سوت وتىرىسى ەكى اپتا بۇرىن باستالعان ەدى. بۇگىن ايىپتالۋشى ەرنار جيەمباي سوتتا سوڭعى ءسوزىن سويلەدى. سودان كەيىن سۋديا ءابىنۇر قارابايەۆ كەڭەسۋ بولمەسىنە شىقتى.
«ۇكىم ەرتەڭ ساعات 12:00 دە جاريالانادى. ءبىراق بۇل ناقتى ەمەس. مۇمكىن تۇستەن كەيىن حابارلايمىز»، - دەدى سۋديا.
ەسكە سالايىق، 21-ساۋىردە شىمكەنت قالاسى اكىمدىگى عيماراتى ماڭىندا اتىس بولدى. سالدارىنان رۋسلان بەردەنوۆ جاراقات الدى.
كەيىنىرەك كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.