بەردەنوۆكە جاسالعان شابۋىل: پوليتسەيلەرگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. قازاقپارات - شىمكەنت اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە وق اتىلعان قارۋ استانادا ەسەپتەن شىعارىلعان بولىپ شىقتى. ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ بۇل جاعدايعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەدى.
ەرجان سادەنوۆ بۇل جايتقا پوليتسەيلەردىڭ سالعىرتتىعى سەبەپ بولعانىن ايتتى.
«ءيا، وكىنىشكە قاراي، مۇنداي جايت بولدى. بىرەۋ ساتىپ جىبەردى دەگەن سەبەپ ەمەس، (پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ - ەسك.) نەمقۇرايلى قاراۋى سەبەپ بولدى. قىلمىستىق ءىس قوزعالدى»، - دەدى مينيستر.
بەردەنوۆكە جاسالعان شابۋىل
ەسكە سالايىق، 21-ساۋىردە شىمكەنت قالاسى اكىمدىگى عيماراتى ماڭىندا اتىس بولدى. سالدارىنان رۋسلان بەردەنوۆ جاراقات الدى.
كەيىنىرەك كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
مامىردا شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆ شابۋىلدان كەيىن العاش رەت مالىمدەمە جاسادى.
سوت وتىرىسى
2-تامىزدا ەرنار جيەمباي ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سوت سوتتالۋشىنى جابىرلەنۋشىنىڭ پايداسىنا 30 ا ە ك (117960 تەڭگە) تولەۋگە مىندەتتەدى.