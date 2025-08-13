بەردەنوۆ ءىسى: سوتتا ءىستىڭ ءمان-جايى ايتىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - سوت تىڭدالىمىندا قاستاندىقتىڭ جاي-جاپسارى ايتىلدى.
شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق ءىسى بويىنشا باستى سوت تالقىلاۋى جالعاسىپ جاتىر. سوتتا كۋاگەرلەر گاۋحار نۇرجانوۆا مەن باعلان مومىنوۆتان جاۋاپ الىندى.
- ءبىر دىبىس ەستىلدى. اۋەلى ماعان بۇل وتشاشۋ سەكىلدى ەستىلدى. ءبىراق قاسىمداعى قۇربىم تەز ارەكەت ەتىپ، «جات» دەپ ايقايلادى. «جەدەل جاردەم» دەپ ايقايلاعان داۋىس شىقتى. ەڭ ءبىرىنشى بولىپ جۇگىرىپ باردىم. جارالانعان ادامنىڭ قاسىنا جاقىندادىق. جەر قان بولىپ جاتتى. ۇستىندە اق كويلەك بولدى، قان بولعانى كورىنىپ تۇردى. كاليما ايتىپ جاتتى. جەدەل جاردەم كەلگەنشە قاسىندا بولدىق. ەرنار جيەمباي جەردە جاتتى، ونى ەر ادام ۇستاپ وتىردى، - دەپ مالىمدەدى سوتتا كۋاگەر گاۋحار نۇرجانوۆا.
كەلەسى كۋاگەر، ەرنار جيەمبايدىڭ دوسى باعلان مومىنوۆ، سول كۇنى بولعان وقيعانى بايانداپ بەردى.
- ول مەنىڭ جاقىن دوسىم، ءبىز وتباسىمىزبەن ارالاسامىز. سول كۇنى ول ماعان ءۇيىنىڭ ماڭىنا كەلۋىمدى ءوتىندى. ءوز كولىگىنەن ءبىر سومكە الىپ، مەنىڭ جۇكسالعىشىما سالدى. سومكەنىڭ ىشىندە نە بار ەكەنىن مەن قاراعان جوقپىن. ودان كەيىن مەشىتكە بارىپ، ناماز وقىدىم. شىققان سوڭ بىردەن ۇيىمە كەتتىم. وعان اڭعا بارا المايتىنىمدى، باسقا جوسپارىم بار ەكەنىن ءتۇسىندىردىم. بۇل وقيعا جايلى تەك تەلەديداردان ءبىلدىم، - دەدى سوتتا كۋاگەر باعلان مومىنوۆ.
سونداي-اق، سول كۇنى ارىپتەسى اسلان جەتپىسبايەۆپەن بىرگە جۇرگەنىن ايتتى. ال، كەيىن كولىكتىڭ جۇكسالعىشىنان سومكەنى الىپ كەتكەنىن بىلگەنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.