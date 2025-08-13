بەردەنوۆ ءىسى: رۋسلان مەن ەرناردىڭ ءبىرىنشى كەزدەسۋىندە جەكە باسقا قاتىستى اڭگىمە ايتىلعان جوق
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا ءوتىپ جاتقان سوت تىڭدالىمىندا كۋاگەر رەتىندە قالالىق ساۋلەت جانە قۇرىلىس ءبولىمىنىڭ بۇرىنعى ينسپەكتورى اسانباي احمەنتايەۆ جاۋاپ بەردى.
سوتتا وعان: «ەكى تاراپ ەكى رەت كەزدەسكەن، سونىڭ بىرەۋىنە ءسىز قاتىسقان ەكەنسىز. سول كەزدەسۋدە مورالدىق قىسىم نەمەسە كەمسىتۋشىلىك بولدى ما؟» دەگەن سۇراق قويىلدى.
- مەن شىندىقتى ايتۋعا انت بەردىم. جەكە باسقا تيىسە سويلەۋ، كەمسىتۋ، ايەلى، بالا-شاعاسى تۋرالى اڭگىمە مۇلدە بولعان جوق. ول جەردە تەك كيىم ۇلگىسى تۋرالى ەسكەرتۋ ايتىلدى. قالانىڭ اكىمىنىڭ ورىنباسارى - ساياسي لاۋازىم يەسى، سوندىقتان قابىلداۋىنا كىرگەندە بەلگىلى ءبىر كيىم فورماسى ساقتالۋى كەرەكتىگىن ەسكەرتتى. ودان كەيىن «پرەزەنتاتسيا وسى ما، بۇلايشا ەكەۋمىز جۇمىس ىستەي المايمىز» دەدى. ارتىق ءسوز بولعان جوق، - دەدى كۋاگەر.
احمەنتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكىنشى كەزدەسۋگە ول قاتىسپاعان، ول كەزدە ەرنار جيەمباي 5-10 مينۋتقا عانا كىرىپ شىققان.
سونداي-اق كۋاگەر رۋسلان بەردەنوۆتىڭ قىتاي مەن پاكىستانعا ءىس-ساپارعا بارۋى جوسپارلانعانىن ايتتى. الايدا ول: «ءىس-ساپار شىعىنىن الماي-اق قويايىن، ايتپەسە بيلەتتىڭ اقشاسىنا حالىقتىڭ قارجىسىنا ۇشىپ ءجۇر دەگەن وي قالىپتاسىپ قالۋى مۇمكىن» دەگەن ۇسىنىسىن بىلدىرگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.