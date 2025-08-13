بەردەنوۆ ءىسى: ەرنار جيەمباي اكىمدىككە باراردا قارۋىن تەكسەرىپ كوردى - كۋاگەر
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا ءوتىپ جاتقان سوت تىڭدالىمىندا كۋاگەر رەتىندە ەرنار جيەمبايدى كولىكپەن الىپ جۇرگەن ارمان مولدابەكوۆ جاۋاپ بەردى.
كۋاگەردىڭ ايتۋىنشا، باعلان مومىنوۆپەن كەزدەسۋدەن كەيىن ەرنار جيەمباي قارۋدى تەكسەرىپ كورگەن.
- ماعان «كولىكتى قايتپاس-2 ىقشاماۋدانىنا ايداڭىزشى» دەپ ايتتى. ءبىرشاما كوشەلەردى ارالاپ شىققان سوڭ، «تۇران جاققا قاراي جۇرەيىك» دەدى. سول كەزدە مەن ناقتى قايدا باراتىنىمىزدى سۇرادىم. ول بولسا «وتكەندە بالالار قارۋدى اڭشىلىق كەزىندە سۋعا ءتۇسىرىپ الىپتى، سوندىقتان وق اتىلماي جاتىر. قازىر ۇلكەن كىسىلەرگە بەرەمىن، ۇيات بولىپ قالادى» دەدى. كەيىن تۇران ىقشاماۋدانىنداعى ناقتى ورنى بەلگىسىز جازىق جەرگە باردىق. سول جەردە اۆتوكولىكتىڭ جۇك سالعىشىنان قارۋدى الىپ، ەكى-ءۇش رەت اتىپ كوردى. سودان سوڭ كولىككە وتىرىپ، ءنۇرسات ىقشاماۋدانىنداعى نازاربايەۆ داڭعىلىندا ورنالاسقان ۇيىنە اپارىپ تاستاۋدى سۇرادى، - دەدى ارمان مولدابەكوۆ.
كۋاگەردىڭ سوزىنشە، سودان كەيىن ەرنار جيەمباي مونشاعا بارۋدى ۇسىنعان. ءبىراق نازاربايەۆ داڭعىلىندا ورنالاسقان ءۇيدىڭ جەرتولەسىندە ارمان مولدابەكوۆ ءوز كولىگىنە وتىرعاننان كەيىن، جيەمباي ءوزىنىڭ كولىگىمەن كەتىپ قالعان.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.