بەردەنوۆ ءىسى: اپەللياتسيالىق شاعىمى قاناعاتتاندىرىلدى ما
شىمكەنت. KAZINFORM - قالالىق سوتتىڭ اپەللياتسيالىق القاسى بۇرىنعى قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا سوتتالعان ەرنار جيەمبايدىڭ ىسىنە قاتىستى تاراپتاردىڭ شاعىمدارىن قارادى.
وتىرىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇكىم وزگەرىسسىز قالدىرىلدى.
قورعاۋشى تاراپ پەن جابىرلەنۋشى تاراپ ۇكىمگە قارسى قاراما-قارسى ۇستانىممەن اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرگەن بولاتىن.
ەرنار جيەمبايدىڭ قورعاۋشىلارى جازانى جەڭىلدەتۋدى سۇراپ، 9 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا اۋىستىرۋدى تالاپ ەتتى.
ادۆوكاتتاردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ قورعاۋىنداعى ازاماتتىڭ رۋسلان بەردەنوۆتى ولتىرۋگە نيەتى بولماعان، تەك قورقىتقىسى كەلگەن.
ال جابىرلەنۋشى تاراپ، كەرىسىنشە، جازانى قاتاڭداتۋدى تالاپ ەتتى. رۋسلان بەردەنوۆتىڭ وكىلى تاعايىندالعان جازا جاسالعان قىلمىستىڭ اۋىرلىعىنا ساي ەمەس ەكەنىن ايتتى.
سوت تاراپتاردىڭ ۋاجدەرىن تىڭداپ، ولاردىڭ وتىنىشتەرىن قاناعاتتاندىرمادى جانە ءبىرىنشى ينستانتسيا سوتىنىڭ ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە بەردەنوۆ ءىسى بويىنشا اپەللياتسيالىق سوت باستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21-ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋعا قاتىستى رەزونانستىق ءىس بويىنشا ۇكىم شىعارىلدى.
سوت ۇكىمىمەن ەرنار جيەمباي 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.