برازيليالىق قاقپاشى ويىن سانى بويىنشا رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - برازيليالىق «فلۋمينەنسە» قاقپاشىسى فابيو كاسىبي فۋتبول تاريحىندا ەڭ كوپ ويىنعا قاتىسۋ رەتىندە الەمدىك رەكورد ورناتتى، دەپ حابارلايدى كلۋبتىڭ رەسمي سايتى.
20-تامىزدا «فلۋمينەنسە» وڭتۇستىك امەريكا كۋبوگىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ جارتىلاي فينالىندا مەكسيكانىڭ «امەريكا» كلۋبىن 2:0 ەسەبىمەن ۇتتى. 44 جاستاعى قاقپاشى فابيو نەگىزگى قۇرامداعى 1391-ويىنىن وتكىزدى. وسىلايشا ول 1390 ماتچ وتكىزگەن اعىلشىن قاقپاشىسى پيتەر شيلتون رەكوردىن جاڭارتتى.
- 1391-ويىن وتكىزىپ، اعىلشىن اڭىزى پيتەر شيلتوندى باسىپ وزىپ، رەكورد جاڭارتقاننان كەيىن «فلۋمينەنسە» اڭىزىنا كلۋب پرەزيدەنتى ماريو بيتتەنكۋر مەن ۆيتسە-پرەزيدەنت ماتەۋس چەرنوگوريا ەستەلىك تارەلكا مەن سيمۆوليكالىق فوتوسۋرەت تابىس ەتتى. سالتاناتتى شاراعا فابيونىڭ وتباسى دا قاتىستى، - دەپ جازىلعان كلۋب سايتىندا.
فابيو «فلۋمينەنسەدە» 2022-جىلدان بەرى وينايدى. ول ەشقاشان برازيليا قۇراماسىندا ويناماعانىمەن، 2004-جىلى امەريكا كۋبوگىن جەڭىپ العان كوماندانىڭ قۇرامىندا بولدى.
