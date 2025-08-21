ق ز
    برازيليالىق قاقپاشى ويىن سانى بويىنشا رەكورد ورناتتى

    استانا. KAZINFORM - برازيليالىق «فلۋمينەنسە» قاقپاشىسى فابيو كاسىبي فۋتبول تاريحىندا ەڭ كوپ ويىنعا قاتىسۋ رەتىندە الەمدىك رەكورد ورناتتى، دەپ حابارلايدى كلۋبتىڭ رەسمي سايتى.

    Бразилиялық қақпашы ойын саны бойынша рекорд орнатты
    Фото: «Флуминенсе» клубы

    20-تامىزدا «فلۋمينەنسە» وڭتۇستىك امەريكا كۋبوگىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ جارتىلاي فينالىندا مەكسيكانىڭ «امەريكا» كلۋبىن 2:0 ەسەبىمەن ۇتتى. 44 جاستاعى قاقپاشى فابيو نەگىزگى قۇرامداعى 1391-ويىنىن وتكىزدى. وسىلايشا ول 1390 ماتچ وتكىزگەن اعىلشىن قاقپاشىسى پيتەر شيلتون رەكوردىن جاڭارتتى.

    - 1391-ويىن وتكىزىپ، اعىلشىن اڭىزى پيتەر شيلتوندى باسىپ وزىپ، رەكورد جاڭارتقاننان كەيىن «فلۋمينەنسە» اڭىزىنا كلۋب پرەزيدەنتى ماريو بيتتەنكۋر مەن ۆيتسە-پرەزيدەنت ماتەۋس چەرنوگوريا ەستەلىك تارەلكا مەن سيمۆوليكالىق فوتوسۋرەت تابىس ەتتى. سالتاناتتى شاراعا فابيونىڭ وتباسى دا قاتىستى، - دەپ جازىلعان كلۋب سايتىندا.

    فابيو «فلۋمينەنسەدە» 2022-جىلدان بەرى وينايدى. ول ەشقاشان برازيليا قۇراماسىندا ويناماعانىمەن، 2004-جىلى امەريكا كۋبوگىن جەڭىپ العان كوماندانىڭ قۇرامىندا بولدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، مەسسي ءبىر گولمەن ەكى رەكورد ورناتقانى جايلى جازعان ەدىك.

