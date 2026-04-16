ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:30, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    برازيلياداعى الەم كۋبوگى كەزەڭىنە قاتىساتىن قازاقستاندىق بوكسشىلار بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات - 20-26-ءساۋىر ارالىعىندا برازيليانىڭ فوس-دۋ-يگۋاسۋ قالاسىندا World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى وتەدى.

    Назим Қизайбай
    Фото: ҚР МОҚ

    ۇلتتىق قۇرامانىڭ باپكەرلەر شتابى اتالعان باسەكەگە قاتىساتىن بوكسشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.

    ەرلەر

    50 كەلىگە دەيىن: دانيال ءسابيت

    55 كەلىگە دەيىن: باعلان كەنجەبەك

    60 كەلىگە دەيىن: جانسەرى كوشەربايەۆ

    65 كەلىگە دەيىن: مۇحاممەدسابىر بازارباي ۇلى

    70 كەلىگە دەيىن: فارۋح توقتاسىنوۆ

    75 كەلىگە دەيىن: ءسانجارالى بەگاليەۆ

    80 كەلىگە دەيىن: دياس مولجىگىتوۆ

    85 كەلىگە دەيىن: سۇلتان ايبار ۇلى

    90 كەلىگە دەيىن: داۋلەت تولەمىسوۆ

    ايەلدەر

    51 كەلىگە دەيىن: الۋا بالقىبەكوۆا

    54 كەلىگە دەيىن: نازىم قىزايباي

    60 كەلىگە دەيىن: ۆيكتوريا گرافەيەۆا

    65 كەلىگە دەيىن: ايدا ابىكەيەۆا

    70 كەلىگە دەيىن: ناتاليا بوگدانوۆا

    80 كەلىگە دەيىن: جىبەك جاراس قىزى

    80 كەلىدەن جوعارى: ۆالەريا اكسەنوۆا

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نازىم قىزايباي برازيليادا جاڭا سالماق دارەجەسىندە ونەر كورسەتەتىنىن حابارلاعانبىز.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار