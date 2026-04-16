برازيلياداعى الەم كۋبوگى كەزەڭىنە قاتىساتىن قازاقستاندىق بوكسشىلار بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 20-26-ءساۋىر ارالىعىندا برازيليانىڭ فوس-دۋ-يگۋاسۋ قالاسىندا World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى وتەدى.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ باپكەرلەر شتابى اتالعان باسەكەگە قاتىساتىن بوكسشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.
ەرلەر
50 كەلىگە دەيىن: دانيال ءسابيت
55 كەلىگە دەيىن: باعلان كەنجەبەك
60 كەلىگە دەيىن: جانسەرى كوشەربايەۆ
65 كەلىگە دەيىن: مۇحاممەدسابىر بازارباي ۇلى
70 كەلىگە دەيىن: فارۋح توقتاسىنوۆ
75 كەلىگە دەيىن: ءسانجارالى بەگاليەۆ
80 كەلىگە دەيىن: دياس مولجىگىتوۆ
85 كەلىگە دەيىن: سۇلتان ايبار ۇلى
90 كەلىگە دەيىن: داۋلەت تولەمىسوۆ
ايەلدەر
51 كەلىگە دەيىن: الۋا بالقىبەكوۆا
54 كەلىگە دەيىن: نازىم قىزايباي
60 كەلىگە دەيىن: ۆيكتوريا گرافەيەۆا
65 كەلىگە دەيىن: ايدا ابىكەيەۆا
70 كەلىگە دەيىن: ناتاليا بوگدانوۆا
80 كەلىگە دەيىن: جىبەك جاراس قىزى
80 كەلىدەن جوعارى: ۆالەريا اكسەنوۆا
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نازىم قىزايباي برازيليادا جاڭا سالماق دارەجەسىندە ونەر كورسەتەتىنىن حابارلاعانبىز.