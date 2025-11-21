برازيليادا ب ۇ ۇ-نىڭ كليماتتىق سامميتى كەزىندە ءورت شىقتى
استانا. KAZINFORM - برازيليانىڭ بەلەن قالاسىندا COP30 كليماتتىق كونفەرەنتسياسى وتەتىن جەردە ءورت تۇتاندى. قۋانىشقا وراي، وقيعا سالدارىنان ەشكىم زارداپ شەكپەگەن، دەپ حابارلايدى The Guardian.
ءورت شىققان پاۆيلوننان ادامدار سىرتقا شىعارىلعان. وقيعا جەدەل جەتكەن ءورت سوندىرۋشىلەر قىزىل جالىندى تولىق سوندىرگەن.
- ءورتتىڭ نەدەن شىققانى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالادى، ءبىراق مەن ونىڭ قاساقانا جاسالعان قىلمىس ەكەنىنە كۇمانىم بار، - دەدى برازيليانىڭ تۋريزم ءمينيسترى سەلسو سابينو.
ءورت كونفەرەنسياداعى تالقىلاۋلارعا بارىنشا كەدەرگىسىن كەلتىرگەن، سەبەبى كەلىسسوزدەردىڭ سوڭعى كەزەڭى جاقىنداپ قالعان ەدى.
- COP30-داعى ب ۇ ۇ-نىڭ كليمات جونىندەگى جۇمىسىن، حالىقتىق پلەنارلىق وتىرىستى بۇزىپ، كەلىسسوزدەرگە كەدەرگى كەلتىرگەن ءورت، وكىنىشكە قاراي، ايقىن مەتافوراعا اينالدى، - دەدى ا ق ش-تان كەلگەن بەلسەندى دجەس ۆەسپونتە.
بۇعان دەيىن برازيليانىڭ بەلەم قالاسىندا كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى وتكەن ب ۇ ۇ-نىڭ 30-كونفەرەنسياسىندا 12 ەلدەن تۇراتىن توپ كليماتتىڭ وزگەرۋى تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويعانى حابارلانعان.
