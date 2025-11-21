ق ز
    برازيليادا ب ۇ ۇ-نىڭ كليماتتىق سامميتى كەزىندە ءورت شىقتى

    استانا. KAZINFORM - برازيليانىڭ بەلەن قالاسىندا COP30 كليماتتىق كونفەرەنتسياسى وتەتىن جەردە ءورت تۇتاندى. قۋانىشقا وراي، وقيعا سالدارىنان ەشكىم زارداپ شەكپەگەن، دەپ حابارلايدى The Guardian.

    Пожар на саммите в Бразилии
    Фото: thedailystar.net

    ءورت شىققان پاۆيلوننان ادامدار سىرتقا شىعارىلعان. وقيعا جەدەل جەتكەن ءورت سوندىرۋشىلەر قىزىل جالىندى تولىق سوندىرگەن.

    - ءورتتىڭ نەدەن شىققانى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالادى، ءبىراق مەن ونىڭ قاساقانا جاسالعان قىلمىس ەكەنىنە كۇمانىم بار، - دەدى برازيليانىڭ تۋريزم ءمينيسترى سەلسو سابينو.

    ءورت كونفەرەنسياداعى تالقىلاۋلارعا بارىنشا كەدەرگىسىن كەلتىرگەن، سەبەبى كەلىسسوزدەردىڭ سوڭعى كەزەڭى جاقىنداپ قالعان ەدى.

    - COP30-داعى ب ۇ ۇ-نىڭ كليمات جونىندەگى جۇمىسىن، حالىقتىق پلەنارلىق وتىرىستى بۇزىپ، كەلىسسوزدەرگە كەدەرگى كەلتىرگەن ءورت، وكىنىشكە قاراي، ايقىن مەتافوراعا اينالدى، - دەدى ا ق ش-تان كەلگەن بەلسەندى دجەس ۆەسپونتە.

    بۇعان دەيىن برازيليانىڭ بەلەم قالاسىندا كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى وتكەن ب ۇ ۇ-نىڭ 30-كونفەرەنسياسىندا 12 ەلدەن تۇراتىن توپ كليماتتىڭ وزگەرۋى تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويعانى حابارلانعان.

     

