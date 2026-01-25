13:49, 25 - قاڭتار 2026 | GMT +5
برازيليا قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - برازيليا پرەزيدەنتى لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن قىسقا مەرزىمدى ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزىلەتىنىن حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.
بۇل شەشىم قىتاي ازاماتتارىنا برازيلياعا ۆيزاسىز كىرۋ ساياساتىنا جاۋاپ رەتىندە قابىلدانعان، دەپ حابارلادى جۇما كۇنى برازيليا پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى.
- رەسمي مالىمدەمەگە سايكەس، بۇل شەشىم برازيليا مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، گۋمانيتارلىق الماسۋدى جەڭىلدەتۋ جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
برازيليا ۇكىمەتى ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ناقتى ەنگىزىلۋ كۇنىن كەيىن حابارلايتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسىدان بۇرىن قىتاي 40 تان اسا ەلگە ارنالعان ۆيزاسىز رەجيمدى 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتقانىن جازعان ەدىك.