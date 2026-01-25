ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:49, 25 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    برازيليا قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى

    استانا. KAZINFORM - برازيليا پرەزيدەنتى لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆا قىتاي ازاماتتارى ءۇشىن قىسقا مەرزىمدى ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزىلەتىنىن حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.

    ا
    Фото: Синьхуа

    بۇل شەشىم قىتاي ازاماتتارىنا برازيلياعا ۆيزاسىز كىرۋ ساياساتىنا جاۋاپ رەتىندە قابىلدانعان، دەپ حابارلادى جۇما كۇنى برازيليا پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى.

    - رەسمي مالىمدەمەگە سايكەس، بۇل شەشىم برازيليا مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، گۋمانيتارلىق الماسۋدى جەڭىلدەتۋ جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    برازيليا ۇكىمەتى ۆيزاسىز رەجيمنىڭ ناقتى ەنگىزىلۋ كۇنىن كەيىن حابارلايتىنىن اتاپ ءوتتى.

    وسىدان بۇرىن قىتاي 40 تان اسا ەلگە ارنالعان ۆيزاسىز رەجيمدى 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتقانىن جازعان ەدىك.

