بۋرابايداعى «وقجەتپەس» شيپاجايىندا جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن دياگنوستيكا بار
استانا. قازاقپارات - ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ «وقجەتپەس» ساناتوريى بولاشاق مەديتسيناسىنا نىق قادام باسىپ، زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن يننوۆاتسيالىق ساۋىقتىرۋ ادىستەرىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىپ كەلەدى.
كوپجىلدىق كلينيكالىق تاجىريبەنى، تابيعي ەمدىك رەسۋرستاردى جانە وزىق مەديتسينالىق شەشىمدەردى ۇشتاستىرا وتىرىپ، «وقجەتپەس» ەلىمىزدەگى ساناتوري-كۋرورتتىق ەمدەۋدىڭ جاڭا ستاندارتىن قالىپتاستىرۋدا.
ساناتوري دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - جاساندى ينتەللەكتتى قولدانا وتىرىپ جۇرگىزىلەتىن كەشەندى دياگنوستيكا. «وقجەتپەستە» زاماناۋي AI- دياگنوستيكا تەحنولوگياسى، ياعني ارنايى AI- ستانسيالار كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ كەلەدى. بۇل جۇيە اعزانىڭ نەگىزگى جۇيەلەرىنىڭ فۋنكتسيونالدىق جاي-كۇيىن قىسقا ۋاقىتتا، ءدال ءارى ينۆازيۆسىز باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دەنساۋلىق سالاسىنداعى جاساندى ينتەللەكت
AI- دياگنوستيكا - بيومەتريالىق جانە فيزيولوگيالىق دەرەكتەردىڭ اۋقىمدى كولەمىن تالدايتىن ينتەللەكتۋالدى جۇيە. قىسقا ۋاقىت ىشىندە پاتسيەنتتىڭ:
· جۇرەك- قانتامىر،
· جۇيكە،
· تىنىس الۋ،
· تىرەك-قيمىل جانە وزگە دە اعزا جۇيەلەرىنىڭ جاعدايىنا كەشەندى باعا بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار، دياگنوستيكا بارىسىندا:
· دەنە قۇرامىنا تالداۋ جاسالادى (بۇلشىقەت، ماي تىندەرى، سۋ بالانسى)؛
· سترەسس دەڭگەيى مەن ۆەگەتاتيۆتىك جۇيكە جۇيەسىنىڭ جاعدايى انىقتالادى؛
· فۋنكتسيونالدىق جانە بيولوگيالىق جاس ەسەپتەلەدى؛
· ىقتيمال قاۋىپ فاكتورلارى مەن جاسىرىن فۋنكتسيونالدىق اۋىتقۋلار ايقىندالادى.
ەمشارا ۇزاقتىعى - 10- 20 مينۋت؛ اۋىرتپايدى جانە ارنايى دايىندىقتى قاجەت ەتپەيدى؛
الىنعان دەرەكتەر دارىگەر تاراپىنان ەمدەۋ-وڭالتۋ باعدارلاماسىن تۇزەتۋ ءۇشىن قولدانىلادى.
دياگنوستيكانىڭ ماقساتى:
AI- دياگنوستيكا كەلەسى مۇمكىندىكتەردى بەرەدى:
· ەمدىك جانە ساۋىقتىرۋ پروتسەدۋرالارىنىڭ جەكە كەشەنىن ىرىكتەۋ؛
· ساناتوريلىك ەمگە دەيىنگى جانە كەيىنگى اعزا جاعدايىن باعالاۋ؛
· وڭالتۋ جانە الدىن الۋ باعدارلامالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ؛
· ءاربىر قوناققا جەكە قامقورلىق كورسەتۋ.
«وقجەتپەستەگى» دياگنوستيكانىڭ ارتىقشىلىقتارى:
· زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن ينتەللەكتۋالدى دەرەكتەر تالداۋى؛
· دەنساۋلىقتى باعالاۋداعى كەشەندى ءتاسىل؛
· دياگنوستيكالىق ناتيجەلەردىڭ ەمدەۋ-وڭالتۋ ۇدەرىسىنە تولىق ينتەگراتسيالانۋى؛
جاساندى ينتەللەكت جۇرگىزىلگەن تالداۋ نەگىزىندە شيپاجاي دارىگەرلەرى ءاربىر قوناقتىڭ قاجەتتىلىگىنە ساي كەلەتىن جەكە ساۋىقتىرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەۋگە كومەكتەسەدى.
ءادىس ينۆازيۆسىز، ەمدەلۋشى ءۇشىن قولايلى جانە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ مەن ەرتە انىقتاۋ ماڭىزدى سانالاتىن قازىرگى پروفيلاكتيكالىق مەديتسينا تالاپتارىنا تولىق ساي كەلەدى.
تەحنولوگيا مەن ءداستۇرلى مەديتسينانىڭ ۇيلەسىمى
«وقجەتپەس» شيپاجايى سيفرلىق شەشىمدەرمەن قاتار، زاماناۋي جانە ءداستۇرلى مەديتسينانىڭ ۇزدىك جەتىستىكتەرىن بىرىكتىرگەن كەشەندى ساۋىقتىرۋ ءتاسىلىن باسىم باعىت رەتىندە ۇستانادى.
ساناتوريدە اعزانىڭ ىشكى تەپە-تەڭدىگىن قالپىنا كەلتىرۋگە نەگىزدەلگەن قىتاي مەديتسيناسى باعىتتارى بەلسەندى دامىپ كەلەدى. قوناقتارعا ىشكى پروتسەستەردى ۇيلەستىرۋگە، يممۋنيتەتتى نىعايتۋعا جانە ومىرلىك ەنەرگيانى قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان ەمشارالار ۇسىنىلادى.
سونىمەن قاتار، «وقجەتپەستە» تومەندەگى ەمدىك ادىستەر كەڭىنەن قولدانىلادى:
· قابىنۋعا قارسى جانە قالپىنا كەلتىرۋ اسەرىمەن تانىمال نافتالان پروتسەدۋرالارى؛
· اعزانى نىعايتۋعا ارنالعان تابيعي بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتارعا نەگىزدەلگەن پانتامەن ەمدەۋ؛
· جامباس ءتۇبى بۇلشىقەتتەرىن نىعايتىپ، ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان يننوۆاتسيالىق «كەگەل تاقتاسى» پروتسەدۋراسى.
ەمدەۋ-ساۋىقتىرۋ باعىتىنداعى مەديتسينانىڭ بولاشاعىنا كوزقاراس
دياگنوستيكالىق ۇدەرىستەرگە جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ - «وقجەتپەس» ساناتوريىنىڭ ستراتەگيالىق دامۋىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. شيپاجاي الداعى ۋاقىتتا دا دامۋىن جالعاستىرىپ، الەمدىك ۇزدىك تاجىريبەلەردى ەنگىزە وتىرىپ، عىلىمعا، يننوۆاتسياعا جانە سەنىمگە نەگىزدەلگەن زاماناۋي مەديتسينالىق- ساۋىقتىرۋ ورتالىعى رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتا بەرمەك.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتتىڭ ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسى ۇلتتىق اككرەديتتەۋدىڭ جوعارى ساناتىنا يە بولدى.