بۋرابايدا حالىقارالىق مۇزدا جۇگىرۋ جارىسى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 14- اقپاندا بۋراباي ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا قالىڭ مۇز ايدىنىندا جۇگىرۋدەن ءداستۇرلى Burabay Ice 2026 حالىقارالىق جارىسى وتەدى.
قىسقى ماۋسىمداعى بۇل سپورتتىق فەستيۆال 2026 -جىلعا ارنالعان ءىس-شارالار كۇنتىزبەسىنە ەنگىزىلگەن.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىنگى كۇنگە دەيىن جارىسقا 500 دەن استام سپورتشى تىركەلگەن. قاتىسۋشىلار اراسىندا قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن بولەك، فرانتسيا، ۇلى بريتانيا، ۆەنگريا، كانادا، رەسەي، وزبەكستان، جاپونيا، جاڭا زەلانديا جانە پەرۋ ەلدەرىنەن كەلگەن ترەيلراننينگ وكىلدەرى مەن ەكسترەمالدى جۇگىرۋدى تاڭداعان تۋريستەر بار.
مۇز ايدىنىنداعى جارىس 7, 14 جانە 21 شاقىرىم قاشىقتىقتار بويىنشا وتەدى.
اتالعان ءىس-شارا بۋراباي كۋرورتىنىڭ كوركەم تابيعاتىندا بەلسەندى دەمالىس ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، ءوڭىردىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
2026 -جىلعا ارنالعان كۇنتىزبەگە مادەني، ەتنومادەني، سپورتتىق، گاسترونوميالىق جانە ەكولوگيالىق باعىتتاعى ءىس- شارالار ەنگىزىلگەن.
تولىق اقپارات پەن ءىس-شارالار كۇنتىزبەسى QazTourism پلاتفورماسىندا قولجەتىمدى.