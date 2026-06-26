بۋرابايدا سۋعا شومىلعان ادامدارعا بورتپە شىققان: تەكسەرۋ جۇمىستارى باستالدى
استانا. KAZINFORM - كوكشەتاۋ تۇرعىنى بۋراباي اۋدانىندا شومىلۋدىڭ سالدارى تۋرالى حابارلادى، دەپ مالىمدەدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى شاعىمىن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پاراقشالارىندا جاريالادى.
ايەلدىڭ ايتۋىنشا، بۋراباي اۋدانىنداعى كولدەرگە شومىلعاننان كەيىن ونىڭ وتباسىنىڭ بىرنەشە مۇشەسىندە تەرى بورتپەلەرى پايدا بولعان. دارىگەرلەر بۋللەزدى دەرماتيت دياگنوزىن قويعان ۇلى ەڭ قاتتى زارداپ شەكتى. قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋدىڭ كول سۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن انىقتاۋ قيىن. سوندىقتان ايەل دەمالىس جوسپارلاپ وتىرعاندارعا ساق بولۋدى ەسكەرتۋدى شەشكەن. اقمولالىق ايەل قۇزىرەتتى ورگاندارعا دا حابارلاستى، قازىرگى كەزدە تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سۇراۋىنا جاۋاپ بەرگەن اقمولا وبلىسى سانيتارلىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى شومىلۋ ماۋسىمى باستالعاننان بەرى دەمالۋشىلاردان سۋ ايدىندارىنا بارعاننان كەيىن تەرى اۋرۋلارى نەمەسە اللەرگيالىق رەاكتسيالار تۋرالى ەشقانداي شاعىم تۇسپەگەنىن حابارلادى.
- قوعامدىق شومىلۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن سۋ ايدىندارى ەكىنشى ساناتتاعى سۋ ايدىندارىنا جاتقىزىلعان. سانيتارلىق زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس جىلى مەزگىل ىشىندە زەرتحانالىق تەكسەرۋدى قوسا العاندا سۋ ساپاسىنا سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانعان اقپاراتقا بايلانىستى دەپارتامەنت جوعارىدا اتالعان دەمالىس ايماقتارىندا قوسىمشا سۋ سىنامالارىن الۋدى جانە جوسپاردان تىس سۋ ساپاسىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋدى ۇيىمداستىرادى. زەرتحانالىق تەكسەرۋ قورىتىندىلارى بويىنشا سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق جاعدايعا ءتيىستى باعا بەرىلەدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
دارىگەرلەر ازاماتتاردى اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالعان جاعدايدا دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋگە شاقىردى. ەگەر قانداي دا ءبىر سۇراقتار تۋىنداسا نەمەسە قورشاعان ورتا فاكتورلارىنىڭ جاعىمسىز اسەرىنە كۇدىك بولسا، قاجەتتى تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن ۋاكىلەتتى ورگاندارعا رەسمي ءوتىنىش جىبەرىلۋى كەرەك.