بۋرابايدا كاۋاپ قاقتاعان ەكى تۇرعىن جارتى ميلليون تەڭگەگە جۋىق ايىپپۇل ارقالادى
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ ەكى تۇرعىنى «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا وت جاققانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
زاڭ بۇزۋشىلىق ۇلتتىق پارك مەملەكەتتىك ينسپەكتورلارى مەن تابيعاتتى قورعاۋ پوليتسياسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ بىرلەسكەن رەيدتىك ءىس-شارالارى بارىسىندا انىقتالدى.
كەزەكتى بىرلەسكەن رەيدتەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 16 قۇقىق بۇزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
انىقتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ قاتارىندا اۆتوكولىكتەردىڭ جالپىعا ورتاق پايدالانىلاتىن جولداردان ورمان القابىنا شىعۋىنىڭ سەگىز فاكتىسى، ارنايى بەلگىلەنگەن ورىنداردان تىس جەردە شاتىر تىگۋدىڭ بەس فاكتىسى، رۇقسات قۇجاتتارىنسىز تۋريستىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ ءبىر فاكتىسى، سونداي-اق ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن، ورماندارداعى سانيتارلىق قاعيدالاردى بۇزۋ جانە قوعامدىق ورىنداردا الكوگولدىك ىشىمدىك ىشۋگە قاتىستى ەكى دەرەك تىركەلدى.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى رەيد كەزىندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ 80 فاكتىسىن انىقتادى. ولاردىڭ ىشىندە قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي كولىك باسقارۋ، رولدە وتىرىپ ۇيالى تەلەفون پايدالانۋ، قيىلىستاردان ءوتۋ جانە مانيەۆر جاساۋ قاعيدالارىن بۇزۋ، تەحنيكالىق اقاۋى بار نەمەسە زاڭسىز قايتا جابدىقتالعان كولىكتەردى پايدالانۋ، كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنسىز جۇرگىزۋ، سونداي-اق ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ فاكتىلەرى بار.
بۇدان بولەك، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ، ونىڭ ىشىندە تىنىشتىقتى بۇزۋ جانە قوعامدىق ورىنداردا ازاماتتارعا ءتيىسۋ ارەكەتتەرىنىڭ جولى كەسىلدى.
ۇلتتىق پارك اكىمشىلىگى ءورت قاۋپى جوعارى كەزەڭدە ارنايى جابدىقتالعان ورىنداردان تىس جەردە وت جاعۋعا جانە اشىق وتتى پايدالانۋعا تىيىم سالىناتىنىن ەسكەرتتى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس، ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. كەيبىر جاعدايلاردا ايىپپۇل مولشەرى 100 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) دەيىن جەتىپ، شامامەن 430 مىڭ تەڭگە بولادى.
دەمالۋشىلاردىڭ جايلى ءارى قاۋىپسىز دەمالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا 50 پيكنيك ايماعى جابدىقتالعان. بۇل ورىنداردا تاعام دايىنداۋعا قاجەتتى بارلىق جاعداي جاسالعان جانە ءدال وسى جەرلەردە ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، مانگال قولدانۋعا جانە اس ازىرلەۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى ورماندارىندا وت جاققان 100 دەن استام ادام جاۋاپقا تارتىلعانىن حابارلاعانبىز.