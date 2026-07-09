بۋرابايدا شەتەلدەگى قازاق بالالارىنا ارنالعان «اتامەكەن» قۇرىلتايى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۋرابايداعى «بالداۋرەن» رەسپۋبليكالىق وقۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعىندا «اتامەكەن» حالىقارالىق بالالار قۇرىلتايى باستالدى.
قازاقستان وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن جانە دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبا اياسىندا الەمنىڭ 11 ەلىنەن كەلگەن 288 ەتنيكالىق قازاق بالاسى ەكى اپتا بويى تاريحي وتانىندا دەمالىپ، مادەني-تانىمدىق جانە تاربيەلىك باعدارلامالارعا قاتىسادى.
قۇرىلتاي بارىسىندا قاتىسۋشىلار بۋرابايدىڭ كوركەم تابيعاتىمەن تانىسىپ، قازاق حالقىنىڭ تاريحى مەن مادەني مۇراسىن زەردەلەيدى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق ويىندار، قولونەر جانە ونەر ساباقتارىنا قاتىسىپ، سپورتتىق جارىستاردا باق سىنايدى، شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر مەن تانىمدىق ەكسكۋرسيالارعا بارادى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جوبا شەتەلدەگى قازاق بالالارىنىڭ ءوزارا تانىسىپ، دوستىق قارىم-قاتىناس ورناتۋىنا، كەيىن دە بايلانىسىن ۇزبەي، انا ءتىلى مەن ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى بىرگە دارىپتەۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ مۇنداي جوبالاردىڭ شەتەلدەگى قانداس بالالاردىڭ تاريحي وتانىمەن بايلانىسىن نىعايتۋداعى ماڭىزىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعىنىڭ نەگىزگى ميسسياسى - بالالاردى تاريحي وتانىمەن بايلانىستىرىپ، ۇلتتىق تامىرىن تەرەڭدەتۋ. نەبارى بەس بالادان باستالعان بۇل جوبا بۇگىندە 288 بالانى قامتىپ وتىر. بۇگىنگى بالا - ەرتەڭگى ەلدىڭ ازاماتى. ەلگە كەلگەن سوڭ بالالار ءبىر-بىرىمەن تانىسىپ، ارالاسادى. بۇل - كەلەشەك ءۇشىن ماڭىزدى رۋحاني كوپىر. بولاشاقتا قازاقستانعا كەلىپ ءبىلىم الىپ، ەلدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوساتىن جاستارعا جول اشىلادى، - دەدى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ.
ال دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى قارلىعاش بەكپاتشا قىزىنىڭ ايتۋىنشا، جوبا 2003-جىلى نەبارى جەتى بالامەن باستالىپ، بۇگىندە اۋقىمدى حالىقارالىق باستاماعا اينالعان.
- ءوتىنىش بىلدىرگەن قانداستاردىڭ اراسىنان ءارتۇرلى سالادا جەتىستىككە جەتكەن، جۇلدەلى ورىن العان دارىندى بالالار ىرىكتەلەدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، جۇزدەن جۇيرىك، مىڭنان تۇلپار اتانعان، سايدىڭ تاسىنداي ىرىكتەلگەن بالالار. ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - شەتەلدەگى قازاق بالالارىن اتاجۇرتىمەن بايلانىستىرۋ، قازاق حالقىنىڭ بولمىسىن، سالت-ءداستۇرىن، ءتىلى مەن مادەنيەتىن تەرەڭىرەك تانىتۋ. بيىلعى قۇرىلتايدىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - قىتايدان كەلگەن جاس اقىنداردىڭ بالالارعا ايتىس ونەرىن كورسەتۋى، - دەدى قارلىعاش بەكپاتشا قىزى.
بيىلعى قۇرىلتايعا موڭعوليادان – 70، قىتايدان – 60، وزبەكستاننان – 50، رەسەيدەن – 45، قىرعىزستاننان – 35، تۇرىكمەنستاننان – 15، تۇركيادان – 4، اۋعانستان مەن يراننان ءۇش-ۇشتەن، تاجىكستاننان - 2 جانە ەۋروپا ەلدەرىنەن 1 بالا قاتىسىپ وتىر. جالپى قاتىسۋشىلار سانى - 288.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى جىل سايىن شەتەلدەگى ەتنيكالىق قازاق بالالارىنىڭ تاريحي وتانىندا دەمالۋىنا ارنايى كۆوتا ءبولىپ كەلەدى. ال دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەۋ، قۇجاتتارىن راسىمدەۋ، جول ءجۇرۋىن ۇيىمداستىرۋ جانە قۇرىلتاي باعدارلاماسىن ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جۇزەگە اسىرادى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، «اتامەكەن» حالىقارالىق بالالار قۇرىلتايى شەتەلدەگى قازاق بالالارىنىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن ساقتاۋعا، قازاقستانمەن رۋحاني بايلانىسىن تەرەڭدەتۋگە جانە الەم قازاقتارىنىڭ تۇتاستىعىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى حالىقارالىق جوبا بولىپ قالا بەرەدى.
اۆتور ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى