19:59, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5
بۋراباي ۇلتتىق پاركىنە كىرۋ تاريفى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پارك اۋماعىنا اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ كىرۋىنە ارنالعان تاريف وزگەردى.
«بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ ديرەكسياسىنىڭ مالىسەتىنشە 2026-جىلى پارك اۋماعىنا اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ كىرۋىنە ارنالعان تاريفتەر وزگەرتىلگەن.
تاريفتەر ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ (ا ە ك) مولشەرىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى قايتا قارالدى.
ايتا كەتەلىك استانا مەن بۋرابايدىڭ اراسىندا شاعىن چارتەرلەر قاتىناۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك. سونىمەن قاتار بۋرابايدا تۋريستەر قاۋىپسىزدىگىن جاساندى ينتەللەكت كۇزەتەتىنى تۋرالى دا جازعان ەدىك.