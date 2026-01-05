ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    بۋراباي ۇلتتىق پاركىنە كىرۋ تاريفى وزگەردى

    استانا. KAZINFORM - «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پارك اۋماعىنا اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ كىرۋىنە ارنالعان تاريف وزگەردى.

    Бурабай ұлттық паркіне кіру тарифі өзгерді
    Фото: Виктор Федюнин\ Kazinform

    «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ ديرەكسياسىنىڭ مالىسەتىنشە 2026-جىلى پارك اۋماعىنا اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ كىرۋىنە ارنالعان تاريفتەر وزگەرتىلگەن.

    تاريفتەر ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ (ا ە ك) مولشەرىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى قايتا قارالدى.

    ا
    Фото: Kazinform

    ايتا كەتەلىك استانا مەن بۋرابايدىڭ اراسىندا شاعىن چارتەرلەر قاتىناۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك. سونىمەن قاتار بۋرابايدا تۋريستەر قاۋىپسىزدىگىن جاساندى ينتەللەكت كۇزەتەتىنى تۋرالى دا جازعان ەدىك.

