بۋراباي اۋدانىندا جاڭا التىن ءوندىرۋ فابريكاسى پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ بۋراباي اۋدانىندا «Zijin RG Gold» كومپانياسىنىڭ التىن شىعارۋ فابريكاسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جوبانىڭ قۇنى شامامەن 500 ميلليون دوللارعا باعالانىپ وتىر.
كاسىپورىن ىسكە قوسىلعاننان كەيىن شامامەن 400 جۇمىس ورنى اشىلادى.
نىساننىڭ سيمۆوليكالىق كاپسۋلاسىن سالۋ راسىمىنە اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ، ءوڭىر پروكۋرورى رۋفات قۋتتۋكوۆ، باس پروكۋراتۋرانىڭ ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ارمان حاسەنوۆ جانە ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
تىكەلەي ينۆەستيتسيالار كولەمى 600 ميلليون ا ق ش دوللارىنان اساتىن جوبا جىلىنا 10 ميلليون توننا كەن وڭدەيتىن جاڭا قۋاتتىلىقتى قۇرۋدى كوزدەيدى. بۇل كومپانياعا 2022-جىلدان بەرى كەن ورنىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ تۇرعان بايىتۋ فابريكاسىنىڭ بىرەگەي وندىرىستىك جانە ينجەنەرلىك ساراپتاماسىنا سۇيەنە وتىرىپ، كەشەننىڭ جالپى كەن وڭدەۋ قۋاتىن جىلىنا 16 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءوندىرىس الاڭىندا تولىققاندى يندۋستريالىق كلاستەر قۇرىلادى. فابريكانىڭ وزىنەن بولەك، جوبا ەنەرگەتيكا جانە سۋمەن جابدىقتاۋ وبەكتىلەرىن، قالدىق شارۋاشىلىعىن، كولىكتىك لوگيستيكانى، جوندەۋ-قويما كەشەندەرىن جانە 400 ادامعا ارنالعان جايلى ۆاحتالىق قالاشىق قۇرىلىسىن قامتيدى. ەكىنشى التىن ءوندىرۋ فابريكاسىن پايدالانۋعا بەرۋ جىلىنا قوسىمشا 7 توننا التىن ءوندىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. بۇل كاسىپورىننىڭ جىلدىق ءونىم شىعارۋ كولەمىن 6 توننادان 12 توننادان استام دورە قورىتپاسىنا دەيىن ارتتىرادى.
«مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنى شيكىزاتتىق مودەلدەن تەرەڭ وڭدەۋگە جانە ەل ىشىندە جاڭا وندىرىستەر قۇرۋعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءوتۋى ءتيىس. ءبىزدىڭ ءوڭىر ءۇشىن مۇنداي دەڭگەيدەگى ينۆەستوردىڭ كەلۋى - ۇلكەن اۋقىمدى وقيعا. بۇل تەك ءوندىرىس الاڭىن كەڭەيتۋ ەمەس، جوعارى ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىگى بار بۇكىل سالانىڭ جاڭا، جوعارى تەحنولوگيالىق دامۋ كەزەڭىنە ءوتۋى. ءوز تاراپىنان وبلىس اكىمدىگى ءاربىر كەزەڭدە بيزنەستىڭ سەنىمدى سەرىكتەسى بولۋدى جالعاستىرادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى مارات احمەتجانوۆ.
باستاپقى كەزەڭدە جوبا جەر پايدالانۋ قۇقىعىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە تاپ بولعان ەدى. پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، «پروكۋرورلىق سۇزگى» تەتىگىن قولدانۋ جەر ۋچاسكەسىنە قاتىستى نەگىزسىز تالاپتاردى جويۋعا جانە جوبانىڭ ءارى قاراي جۇزەگە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
سونداي-اق جوباعا ونى سۇيەمەلدەۋ جۇمىستارىن باقىلاۋدى جالعاستىراتىن ينۆەستيتسيالىق پروكۋرور بەكىتىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا، الماتى، شىمكەنتتە قالدىقتاردى كادەگە جاراتاتىن زاۋىتتار سالىناتىنى حابارلاندى.