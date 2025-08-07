بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيدى - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك رەتتەۋدى الىپ تاستاعاننان كەيىن، اي-92 بەنزينىنىڭ باعاسى بىرتىندەپ ءوسىپ كەلەدى. بۇل رەتتە ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى باعانىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيتىنىن ايتىپ وتىر.
- ق ر ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 27-قاڭتارداعى بۇيرىعىمەن ۆەدومستۆونىڭ 2023 -جىلعى 12-ساۋىردەگى № 139 «باعالارىنا مەملەكەتتىك رەتتەۋ بەلگىلەنگەن ستاتسيونارلىق اۆتوجانارماي قۇيۋ ستانسيالارى ءۇشىن كوتەرمە ساۋدادا وتكىزىلەتىن مۇناي ونىمدەرىنە شەكتى باعالاردى بەلگىلەۋ تۋرالى» بۇيرىعىنىڭ كۇشى جويىلدى. 2025 -جىلعى 28-قاڭتاردا ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ ج ج م-نىڭ شەكتى كوتەرمە جانە بولشەك باعالارىن جويۋ جونىندەگى بۇيرىعى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ № 35683- مەملەكەتتىك تىركەۋىنەن ءوتىپ، 30-قاڭتاردا كۇشىنە ەندى. قاڭتار ايىندا ج ج م باعاسىنا مەملەكەتتىك رەتتەۋ الىنىپ تاستالعانعا دەيىن، اۆتوبەنزين جانار- جاعارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنداعى اي-92-نىڭ باعاسى ليترىنە 205 تەڭگە جانە ديزەل وتىنى 295 تەڭگە بولعان ەدى. ال قازىرگى ۋاقىتتا بولشەك ساۋداداعى اۆتوبەنزيننىڭ باعاسى اي-92 ماركاسىنا - 204-221 تەڭگەنى قۇرادى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، ۇكىمەت پەن ۋاكىلەتتى ورگاندار باعانىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرمەيدى، ال جانارمايدى جەتكىزۋ سالاسىندا زاڭسىز ارەكەتتەرگە قاتىستى بارىنشا قاتاڭ شارالار قابىلدانادى.
- مينيسترلىك مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن تۇراقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدا جۇمىس اتقارىپ، اقپارات الماسىپ وتىر. سونداي-اق، جانارماي باعاسىنىڭ نەگىزسىز كوتەرىلۋىنە جول بەرمەۋ بويىنشا بارلىق 20 ءوڭىردىڭ اكىمدىكتەرى جانىنداعى ج ج م بويىنشا وڭىرلىك شتابتار جانداندىرىلدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى اقپاراتىندا.
ەسكە سالساق، جىل باسىندا بەنزين باعاسىن نارىق رەتتەيتىنىن جازعان ەدىك.
جاقىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار ۇكىمەت ۇيىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قازاقستانداعى جانارماي باعاسى كورشى ەلدەردەگى باعامەن تەڭەستىرلەتىنىن ايتتى.