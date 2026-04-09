بەنزين باعاسىنا قاتىستى ەلەۋلى وزگەرىس بولۋى مۇمكىن بە
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ ىشكى نارىعىندا بەنزين تاپشىلىعى جوق. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن سەناتتا تىلشىلەر موراتوري اياقتالعاننان بەرى ءبىر اپتانىڭ ىشىندە ەلدە جانارماي قۇنى قانشالىقتى وسكەنىن سۇرادى.
- جانار-جاعارماي سالاسىندا باعا نارىقتىق جولمەن قالىپتاساتىنى بەلگىلى، ياعني قازىر ءبىز ونى رەتتەمەيمىز. باعا وزگەرىپ جاتقان جوق. ءبىرىنشى كەزەكتە، باعا سۇرانىس پەن ۇسىنىس جاعدايىنا قاراي قۇرىلادى. قازىرگى كەزدە ەلدە جانارماي تاپشىلىعى جوق. ەلدە 600 مىڭ تونناعا جۋىق بەنزين مەن 600 مىڭ توننا ديزەل وتىنى بار، - دەدى سانجار جاركەشوۆ.
بۇل رەتتە ول جانارماي قورى جەتكىلىكتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان ىشكى نارىقتا تاپشىلىق بولماعاندىقتان، وتىن باعاسىن وسىرۋگە نەگىز جوق.
- جالپى، ۋاكىلەتتى ورگاندار بۇل نارىقتاعى جاعدايدى ۇنەمى باقىلاپ كەلەدى. وسى ورايدا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنا باعانىڭ نەگىزسىز ءارى كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ 16-قازانىنان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن ا ي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلگەن ەدى. سول كەزدەن باستاپ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى قاداعالاۋ جۇرگىزدى. سونداي-اق ىشكى نارىقتى جانار-جاعارمايمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلدادى.
موراتوري وسى جىلدىڭ 1- ساۋىرىندە اياقتالدى.