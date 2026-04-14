    19:11, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بەنزين باعاسى كۇرت وسپەيدى، بىرتىندەپ كوتەرىلەدى - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ۆيتسە-مينيستر قايىرحان تۇتقىشبايەۆ بەنزين باعاسىنىڭ ءوسۋى مەن ساپاسىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Фото: Pexels

    - مەملەكەت تە، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى دە بەنزين باعاسىنىڭ بىردەن كۇرت وسۋىنە جول بەرمەيتىندىگىن رەسمي مالىمدەگىم كەلەدى. موراتوري الىنىپ تاستالعاننان بەرى ەكىنشى اپتا ءوتىپ جاتىر. ءبىزدىڭ اقپاراتىمىزعا سايكەس، باعا نەگىزىنەن 1 تەڭگەگە كوتەرىلدى. مينيسترلىك ازاماتتارىمىزدى جانار-جاعارمايمەن تولىق قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇلتتىق كومپانيالارمەن اۋقىمدى جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.

    سونىمەن قاتار ول وتاندىق بەنزين باعاسىنا قاتىستى پىكىرىن ءبىلدىردى.

    - زاۋىتتارىمىزدا ەڭ ۇزدىك زەرتحانالار بار. بەنزين ساپاسىنا قاتىستى كەيىستىك جوق. باعا كۇرت وسپەيدى، بىرتىندەپ كوتەرىلەدى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.

    بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىراتىنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
