    14:53, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بەنزين باعاسى بىرتىندەپ كوتەرىلۋى مۇمكىن - ەرلان اقپاروۆ

    استانا. KAZINFORM - بەنزين باعاسى بىرتىندەپ كوتەرىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقپاروۆ ايتتى.

    - جالپى، وتكەن جىلدارداعى تاجىريبە كورسەتكەندەي، باعانىڭ كۇرت ءوسۋى بولمايدى. بىرتىندەپ-بىرتىندەپ كوتەرىلەتىن شىعار. قانشا پايىزعا كوتەرىلەتىنىن ناقتى ايتا المايمىن، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ەلوردادا ءوتىپ جاتقان GECA 2026 حالىقارلىق گەولوگيالىق فورۋمى اياسىندا اگەنتتىك ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ 16-قازانىنان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن ا ي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلگەن ەدى. سول كەزدەن باستاپ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى قاداعالاۋ جۇرگىزدى. سونداي-اق ىشكى نارىقتى جانار-جاعارمايمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلدادى.

    موراتوري وسى جىلدىڭ 1- ساۋىرىندە اياقتالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
