بەنيندە تەرروريستىك شابۋىل سالدارىنان 15 اسكەري قىزمەتكەر قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - بەنيننىڭ سولتۇستىك- شىعىس بولىگىندە بولعان تەرروريستىك شابۋىل سالدارىنان 15 اسكەري قىزمەتكەر قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
بەنين ارمياسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قارۋلى ادامدار ەلدىڭ نيگەرمەن شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان كاريماما قالاسىنىڭ ماڭىنداعى كوفونۋ اۋدانىندا ورنالاسقان اسكەري بەكەتكە شابۋىل جاساعان.
شابۋىل سالدارىنان 15 سارباز قازا تاۋىپ، تاعى 5 اسكەري قىزمەتكەر جاراقات العان.
شابۋىلدان كەيىن ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىلىپ، ونىڭ بارىسىندا ءتورت شابۋىلداۋشىنىڭ كوزى جويىلىپ، كوپتەگەن موتوتسيكل جويىلعان.
وتكەن جىلى ەلدىڭ سولتۇستىگىندە بولعان تەرروريستىك شابۋىل سالدارىنان 54 اسكەري قىزمەتكەر قازا تاپتى.
بۋركينا- فاسو جانە نيگەرمەن شەكتەسەتىن بەنين 2016 -جىلدان بەرى تەرروريستىك قاۋىپ-قاتەرمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر.
«ءال- كايدا» جانە دايش ۇيىمدارىمەن (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان - رەد. ) بايلانىستى تەرروريستىك توپتار تەڭىزگە شىعۋ مۇمكىندىگىن الۋ ءۇشىن گۆينەيا شىعاناعىنا شىعاتىن ەلدەرگە قاراي جىلجۋعا ۇمتىلىپ كەلەدى.
