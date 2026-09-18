بەلگىلى سپورت جۋرناليسى عالىم سۇلەيمەن قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى سپورت جۋرناليسى، كوممەنتاتور عالىم سۇلەيمەن قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ونىڭ ارىپتەستەرى حابارلادى.
سپورت جۋرناليسى ايان تولەگەننىڭ حابارلاۋىنشا، عالىم سۇلەيمەن 17-قىركۇيەك كۇنى جانساقتاۋ بولىمىنە تۇسكەن. ارتىنشا جۇرەگى توقتاپ قالعان. ول 51 شاعىنا قاراعان شاعىندا ومىردەن ءوتتى.
عالىم سۇلەيمەن كىم؟
عالىم سۇلەيمەن - وتىز جىلدان استام ۋاقىت بويى سپورت تاقىرىبىن سەرىك ەتىپ كەلە جاتقان بەلگىلى جۋرناليست، كوممەنتاتور. ول قازاق سپورت جۋرناليستيكاسىنىڭ قالىپتاسۋىنا وزىندىك ۇلەس قوسىپ، تالاي حالىقارالىق جارىستى اقپارات كەڭىستىگىنە شىعارعان قالامگەرلەردىڭ ءبىرى.
جۋرناليست ەڭبەك جولىن «وركەن-گوريزونت» باسىلىمىندا باستاپ، 1996-2004-جىلدارى «ەگەمەن قازاقستان» گازەتىنىڭ سپورت بولىمىندە قىزمەت اتقارعان. 2004-جىلى رەسپۋبليكالىق «سپورت» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى بولدى. كەيىن «ايقىن» گازەتىندە سپورت شولۋشىسى بولىپ، «بەرەن» سپورت جۋرنالىنىڭ جۇمىسىنا دا اتسالىستى. 2010-جىلى قازاقستاننىڭ اۋىر اتلەتيكا فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالعان. ۇزاق جىلدار بويى «Egemen Qazaqstan» باسىلىمىندا سپورت تاقىرىبىندا تۇراقتى جازىپ ءجۇردى.
عالىم سۇلەيمەننىڭ جۋرناليستىك جولىندا حالىقارالىق دودالاردىڭ ورنى ەرەكشە. ول ناگانو، سيدنەي، ۆانكۋۆەر جانە لوندون وليمپيادالارىنا سپورت جۋرناليسى رەتىندە قاتىسىپ، الەمدىك دەڭگەيدەگى جارىستاردان رەپورتاجدار ازىرلەدى. سونىمەن قاتار الەم جانە ازيا چەمپيوناتتارىنان، ءتۇرلى حالىقارالىق باسەكەلەردەن ماتەريالدار جازدى.
ونىڭ شىعارماشىلىعىندا بوكس، كۇرەس، اۋىر اتلەتيكا جانە جەكپە-جەك سپورتتارى ەرەكشە ورىن الادى. ءبىر كەزدەرى سپورت كوممەنتاتورى رەتىندە وسى باعىتتارداعى جارىستاردى جۇرگىزگەنى دە اتاپ وتىلەدى.
عالىم سۇلەيمەن تەك جارىس ناتيجەسىن جەتكىزۋمەن شەكتەلمەي، سپورتتاعى تۇيتكىلدەردى دە كوتەرىپ كەلەدى. ونىڭ كۇرەس سپورتىنىڭ ماسەلەلەرىنە ارنالعان ماقالالارى جۋرناليستيكانىڭ تالدامالىق قىرىن تانىتادى. زەرتتەۋشىلەر ونىڭ ءبىرقاتار جاريالانىمدارىندا ستاتيستيكالىق دەرەكتەردى پايدالانا وتىرىپ، سپورتتاعى وزەكتى ماسەلەلەردى كەڭىنەن تالداعانىن اتاپ وتكەن.
جۋرناليستىڭ ۇزاق جىلعى ەڭبەگى كاسىبي ورتادا دا باعالانىپ كەلەدى. 2022-جىلعى «سەيداحمەت بەردىقۇلوۆ اتىنداعى ۇزدىك سپورت جۋرناليسى» نوميناتسياسىندا عالىم سۇلەيمەن «ۇزدىك فوتورەپورتاج» اتالىمىنىڭ جەڭىمپازى اتانعان.