بەلگىلى ءانشى گۇلزيرا بوكەيحان قىزى دۇنيەدەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، التىن داۋىس، بۇلبۇل كومەي ءانشى گۇلزيرا بوكەيحان قىزى 19-قاڭتار كۇنى ومىردەن ءوتتى.
گۇلزيرا بوكەيحان قىزى 1969 -جىلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شينجاڭ ولكەسى، التاي ايماعىندا دۇنيەگە كەلگەن.
1999 -جىلى قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىن بىتىرگەن. استانا مەملەكەتتىك فيلارمونياسىندا جانە پرەزيدەنتتىك مادەنيەت ورتالىعىندا ءانشى بولىپ قىزمەت ەتكەن.
ونەرگە بالا كەزىنەن بەيىم بولعان ول كاسىبي ساحنا جولىن ەرتە باستاپ، ۆوكال ونەرىندە وزىندىك قولتاڭباسىن قالىپتاستىردى.
1983 -جىلى ىلە وبلىستىق ونەر كوللەدجىنە وقۋعا ءتۇسىپ، 1986 -جىلى اتالمىش وقۋ ورنىن ءتامامدادى. العاشقى ەڭبەك جولىن ىلە وبلىستىق قازاق ءان-بي تەاترىندا باستادى. كەيىن ءبىلىمىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا 1988- 1993 -جىلدارى بەيجىڭ ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مۋزىكا فاكۋلتەتىندە ۆوكال ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الىپ، باكالاۆر دارەجەسىن يەلەندى.
1999 -جىلى تاريحي وتانىنا ورالىپ، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ اسپيرانتۋراسىنا قابىلداندى. مۇندا ول ك س ر و حالىق ءارتىسى روزا جامانوۆانىڭ جەتەكشىلىگىمەن ءبىلىم الىپ، 2001 -جىلى وقۋىن اياقتادى.
وسى كەزەڭنەن باستاپ گۇلزيرا بوكەيحان قىزى استانا قالاسىندا ەڭبەك ەتىپ، استانا مەملەكەتتىك فيلارمونياسىندا، سونداي-اق پرەزيدەنتتىك مادەنيەت ورتالىعىندا ءانشى رەتىندە كورەرمەن ىقىلاسىنا بولەندى. ول قازاق ۆوكال ونەرىنىڭ دامۋىنا وزىندىك ۇلەس قوسىپ، شاكىرت تاربيەلەۋ مەن ساحنالىق مادەنيەتتى ناسيحاتتاۋدا دا ەڭبەك ەتتى.
ونەر يەسىنىڭ جارقىن بەينەسى مەن سازدى ءۇنى كورەرمەن جادىندا ساقتالىپ قالا بەرمەك.
ايتا كەتەيىك، جانازاسى - ءابۋ ناسىر ءال-فارابي مەشىتى، قابانباي باتىر داڭعىلى 36. 21-قاڭتار ساعات 10:00.
اس-ءنازىرى - ازىرەت سۇلتان مەشىتى، تاۋەلسىزدىك داڭعىلى 48. 21-قاڭتار ساعات 13:00.