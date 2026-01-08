بەلگىلى اكتەر مۇرات بيسەمبين ومىردەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اكتەر مۇرات بيسەمبين 54 جاستاعى ومىردەن ءوتتى.
بۇل جاڭالىقتى ونىڭ قىزى ديانا الەۋمەتتىك جەلىدە جەتكىزدى.
- 11.10.1972-08.01.2026. شەكسىز جاقسى كورەمىن، - دەپ جازعان اكەسىنىڭ سۋرەتىن جاريالاپ.
2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا مۇرات بيسەمبيننىڭ ينسۋلتتان كەيىن اۋرۋحاناعا تۇسكەنى بەلگىلى بولدى.
مۇرات بيسەمبين قىزىلوردا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى. ماماندىعى - ينجەنەر-ەلەكتريك.
2000 -جىلدان الماتى قالاسىندا تۇرادى.
2001 -جىلدان كينوعا ءتۇسىپ كەلەدى. ەڭ تاڭداۋلى كەيىپكەرلەرى رەسەيلىك "پاراگراف 78» فيلمى مەن رەجيسسەر اقان ساتايەۆتىڭ «رەكەتير» جانە «اعايىندى» فيلمدەرىندە سومدالعان.
بيسەمبينگە تانىمالدىق الىپ كەلگەن «رەكەتير» فيلمىنەن كەيىن كورەرمەندەر اكتەردى ءالى دە اتالمىش تۋىندىداعى رۋسلان وبرازىمەن بايلانىستىرادى.
اكتەرلىكتەن بولەك مۇرات بوكسپەن، اۋىر اتلەتيكامەن، بوديبيلدينگ جانە پاۋەرليفتينگپەن اينالىسادى. كينوداعى جۇمىسىنان بولەك قازاقستانداعى «حابار» ارناسىنداعى «ارەنا» سپورتتىق باعدارلاماسى جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ءبىرى.