بەلگيالىقتار اسىراپ العان قازاق قىزى ءوزىنىڭ تۋعان-تۋىستارىمەن قاۋىشتى
استانا. قازاقپارات - بالا كەزىندە شەتەلدىك وتباسى اسىراپ العان قازاق قىزى بيولوگيالىق تۋىستارىن تاۋىپ، ولارمەن بەلگيادا كەزدەستى.
دينارا ەندى ءوزىنىڭ شىققان تەگى مەن وتباسى تاريحىن بىلەتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى «قازاقستان» تەلەارناسى سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
بەلگيالىق الەكس پەن كوني دينارانى 2005-جىلى استاناداعى بالالار ۇيىنەن اسىراپ العان. ول كەزدە قىز نەبارى ءبىر جاستا بولعان. اسىراپ العان وتباسى ونىڭ دينارا ەسىمىن ساقتاپ، وعان اندجەلينا دەگەن قوسىمشا ات بەرگەن.
كوني فون ۆۋۋرەن بالانى العاش كورگەن ساتتەن-اق باۋىر باسىپ قالعانىن ەسكە الدى.
«مەن نارەستەنى بىردەن ۇناتتىم. كەتكەننەن كەيىن ونىڭ سۋرەتىنە قايتا-قايتا قاراي بەردىم. قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە ەكى اي ۋاقىت كەتتى. بۇل ومىرىمىزدەگى ەڭ باقىتتى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولدى»،-دەدى ول.
دينارا 11 جاسقا تولعاندا اسىراپ العان اتا-اناسىنان ءوزىنىڭ بيولوگيالىق وتباسىن تابۋعا كومەكتەسۋدى سۇراعان. كەيىن ول قازاقستانعا ءۇش رەت كەلىپ، تۋعان اناسىمەن كەزدەسىپ، ەلدىڭ مادەنيەتىمەن جاقىنىراق تانىستى.
قىزدىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن دوستارى ونىڭ اتا-اناسى تۋرالى سۇراعاندا جاۋاپ بەرۋگە قينالاتىن.
«ەندى ەش قينالماي ايتىپ بەرە الامىن. مەن كىم ەكەنىمدى، شىققان تەگىمدى جانە تاعدىرىمنىڭ قالاي وربىگەنىن بىلەمىن»،-دەدى دينارا سەسسەل.
ونىڭ بيولوگيالىق اناسى ءۇش جىل بۇرىن ومىردەن وتكەن. الايدا اناسىنىڭ تۋىستارى دينارامەن بايلانىسىن ۇزبەي، ونىمەن جۇزدەسۋ ءۇشىن بەلگياعا بارعان.
دينارانىڭ ناعاشىسى گۇلزادا ورازايەۆانىڭ سوزىنشە، تۋىستارى قىزدى 2009-جىلى تاپقان.
«سودان بەرى ارالاسىپ كەلەمىز. بۇرىن بىرگە بولا الماعان ۋاقىتتىڭ ورنىن تولتىرۋعا تىرىسىپ ءجۇرمىز»، - دەدى ول.
قازىر دينارا قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر. ول تۋعان-تۋىستارىمەن قارىم-قاتىناسىن جالعاستىرىپ، ەندى ءبىر-بىرىنەن اجىرامايتىنىن ايتقان.
turkystan.kz