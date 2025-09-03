بەلگيالىق ستەين قازاق ءتىلىن 7 جىل ۇيرەنىپ، سىرىم اتاندى
استانا. KAZINFORM - بەلگيالىق ستۋدەنت ستەين رومبوۋت، قازاقشا ەسىمى - سىرىم، جەتى جىل بويى ينتەرنەت ارقىلى قازاق ءتىلىن ءوز بەتىنشە ۇيرەنىپ، قازاقستاندا ءبىلىم الىپ ءجۇر.
قازىر ول الماتىداعى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىندە اۋدارما ءىسى ماماندىعى بويىنشا وقىپ جاتىر جانە Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin Live» باعدارلاماسىنا ارنايى سۇحبات بەردى.
سىرىم العاش رەت قازاقستانعا 2018 -جىلى كەلگەن. الماتى، شىمكەنت، تۇركىستان قالالارىن ارالاپ، قازاق مادەنيەتى مەن حالقىنا دەگەن ەرەكشە ىقىلاس سەزىنگەنىن ايتادى. سول ساپاردان كەيىن قازاق حالقىنا، ونىڭ قوناقجاي مىنەزى مەن ۇلتتىق تاعامدارىنا عاشىق بولعان.
- قازاق ءتىلىن ينتەرنەتتەگى ءتۇرلى رەسۋرستار ارقىلى ۇيرەندىم. گرامماتيكانى كىتاپتاردان وقىپ، ادامدارمەن سويلەسۋ ارقىلى ءتىلدى دامىتتىم. ارنايى كۋرسقا بارمادىم، بارلىعىن ءوز كۇشىممەن مەڭگەردىم، - دەيدى ول.
سىرىم قازاق تىلىنەن بولەك گوللاند، اعىلشىن، قىتاي تىلدەرىن جەتىك مەڭگەرگەن. جالپى العاندا، 6-7 ءتىلدى ءارتۇرلى دەڭگەيدە بىلەدى. قازاقشا ەسىم رەتىندە سىرىم ەسىمىن تاڭداۋىنىڭ دا وزىندىك سەبەبى بار.
- سىرىم دات ۇلى تۋرالى بىلگەن سوڭ، وسى ەسىمدى تاڭدادىم. ونىڭ ماعىناسى دا، تاريحى دا ۇنايدى، - دەيدى بەلگيالىق ستۋدەنت.
قازاق تىلىندەگى كەيبىر سوزدەر دە سىرىمنىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا يە بولعان. ماسەلەن ونى «اينالايىن»، «ۋاجدەمە» جانە «ءماسساعان» سوزدەرىنىڭ ايتىلۋى قىزىقتىرادى.
سونىمەن بىرگە، قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋدەگى نەگىزگى قيىندىقتاردىڭ ءبىرى - رەسۋرستار تاپشىلىعى بولعان. شەتەلدىك ستۋدەنت ءتىل دەڭگەيى جوعارىلاعان سايىن قاجەتتى ماتەريالداردىڭ ازدىعى بايقالعانىن ايتادى.
الداعى جوسپارلارىنا توقتالا كەلە، سىرىم قازاقستاندا قالۋ- قالماۋى جۇمىس تابۋىنا بايلانىستى ەكەنىن جەتكىزدى.
- ەگەر جاقسى جۇمىس تابا السام، قازاقستاندا قالۋىم مۇمكىن. مۇنداعى ءومىر ۇنايدى: تابيعاتى ادەمى، حالقى قوناقجاي، اۋاسى تازا، تاعامدارى ءدامدى، - دەپ ءبولىستى سىرىم.