بەلگيادا پرەمەرگە قارسى لاڭكەستىك ارەكەت جوسپارلاعان ءۇش كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - بەلگيانىڭ ارنايى قىزمەتتەرى انتۆەرپەن قالاسىندا راديكالدى توپ مۇشەلەرىن ۇستاۋ وپەراتسياسىن جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەرگىلىكتى باسپا ءسوزدىڭ جازۋىنشا، پرەمەر-مينيستر بارت دە ۆيەۆەرگە شابۋىل جاساۋدى جوسپارلاعان لاڭكەستىك ۇيىمنىڭ كوزى جويىلدى.
تەرگەۋشىلەر كۇدىكتىلەر لاڭكەستىك ارەكەت جاساۋ ءۇشىن ۇشقىشسىز اپپاراتقا قوسۋدى جوسپارلاعان بولۋى مۇمكىن قولدان جاسالعان جارىلعىش زاتتاردى انىقتادى. ءتىنتۋ انتۆەرپەننىڭ دەرن اۋدانىندا جۇرگىزىلدى.
- ءۇش جاس جىگىت (2001، 2002 جانە 2007 -جىلى تۋعان، بارلىعى انتۆەرپەندە تۇرادى) ۇستالدى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا تاراتقان حابارلامادا.
بۇل رەتتە ۇستالعانداردىڭ ۇلتى تۋرالى حابارلانعان جوق.
ءتىنتۋ كەزىندە قۇزىرلى ورگاندار سونداي-اق 3D- پرينتەر مەن ەلەكتروندى بولشەكتەردى تاركىلەدى.
- بۇل وقيعا پروكۋرورلار، پوليتسيا جانە بارلاۋ قىزمەتتەرى تەررورلىق شابۋىلدار قاۋپىنە قاتىستى ۇنەمى قىراعى بولۋى كەرەك ەكەنىن كورسەتەدى، - دەپ مالىمدەدى پروكۋراتۋرا.
بەلگيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ماكسيم پريەۆو ەل پرەمەر-مينيسترىنە قاستاندىق جاساۋ تۋرالى حابار ونى قاتتى كۇيزەلتكەنىن مالىمدەدى.
- بۇل لاڭكەستىك قاۋپى شىنايى بولىپ قالا بەرەتىنىن جانە ءبىز قىراعى بولۋىمىز كەرەك ەكەنىن ەسكە سالادى، - دەپ جازدى ديپلومات X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
فلاماند ۇلتشىلى بارت دە ۆيەۆەر بەلگيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى رەتىندە وسى جىلدىڭ اقپان ايىندا ەلدى ودان ءارى وڭعا قاراي جىلجىتقان كواليتسيالىق كەلىسسوزدەن كەيىن انت قابىلداعان.