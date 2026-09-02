بەلگيادا تاريحتاعى ەڭ ىستىق جاز تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - بەلگيانىڭ كورولدىك مەتەورولوگيالىق ينستيتۋتى (RMI) ەلدە مەتەورولوگيالىق باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق جاز تىركەلگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى انادولۋ اگەنتتىگى.
RMI مالىمەتىنشە، 16-ماۋسىمعا دەيىن اۋا تەمپەراتۋراسى ماۋسىمدىق نورمادان تومەن بولعان. الايدا وسى كۇننەن كەيىن تەمپەراتۋرا كۇرت كوتەرىلگەن.
ەلدە مەتەورولوگيالىق باقىلاۋ جۇرگىزىلە باستاعان 1833-جىلدان بەرى العاش رەت جازداعى ورتاشا تەمپەراتۋرا سەلسي بويىنشا 20 گرادۋستان استى. بۇعان دەيىنگى ەڭ ىستىق جاز 2018-جىلى تىركەلىپ، ورتاشا تەمپەراتۋرا 19,9 گرادۋس بولعان.
بيىل جازدا بەلگيادا ءۇش رەت اپتاپ ىستىق بولدى. ونىڭ ىشىندە 17-28 ماۋسىم ارالىعىنداعى العاشقى ىستىق تولقىنى «ەڭ ۇزاق ءارى قارقىندى» بولعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اپتاپ ىستىق ەۋروپانىڭ بالىق شارۋاشىلىعىنا ميلليونداعان دوللار شىعىن كەلتىرگەنىن جازدىق.
ال دۇنيەجۇزىلىك مۇحيت تەمپەراتۋراسى باقىلاۋ تاريحىنداعى رەكوردتى جاڭارتتى.
سونداي-اق قازىرگى ەل- نينو تاريحتاعى ەڭ كۇشتى قۇبىلىستاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.