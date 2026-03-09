بەلگيا تاياۋ شىعىس ايماعىنان ازاماتتاردى ەۆاكۋاتسيالاۋ وپەراتسياسىن باستادى
استانا. KAZINFORM - بەلگيا جانە ەۋروپالىق وداقتىڭ باسقا ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى مىنگەن العاشقى رەپاترياتسيالىق رەيس 8-ناۋرىزدا تاڭعى ساعات 07:30 دا بريۋسسەل اۋەجايىنا قوندى، دەپ حابارلايدى ە و- داعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تاياۋ شىعىس ايماعىنىڭ ازاماتتارى بار ۇشاق 7-ناۋرىزدا كەشكە وماننان ۇشىپ كەتكەن. ەگيپەتتىڭ حۋرگادا قالاسىندا ارالىق قونۋدان كەيىن بورت بريۋسسەلگە باعىت الدى.
بەلگيانىڭ سىرتقى ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بورتتا 234 جولاۋشى بولعان، ولاردىڭ اراسىندا 195 بەلگيالىق، سونداي-اق يسپانيا، فرانتسيا، ليۋكسەمبۋرگ جانە شۆەتسيا ازاماتتارى بار.
شىعۋدىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جەدەلدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بەلگيا اسكەري-كولىكتىك اۆياتسيانى تارتتى. وپەراتسياعا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە ورنالاسقان ەكى A400M ۇشاعى قاتىستى.
بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس اسكەري اۋە كەمەلەرى دۋبايدان حۋرگاداعا 100 ادامنان تۇراتىن توپتى تاسىمالدايدى. ەگيپەتتە ەۋروپالىق جولاۋشىلار كوپ ماقساتتى MRTT كولىك ۇشاعىنا اۋىسادى.
كەلەسى توپتىڭ كەلۋى دۇيسەنبى، 9-ناۋرىزدا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تۇنگى ساعات 01:30 شاماسىندا بولادى دەپ جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار وپەراتسياعا Cyprus Airways اۋە كومپانياسىنىڭ چارتەرلىك بورتى تارتىلدى.
8-ناۋرىز، جەكسەنبى كۇنى كەشكە ول كيپردەگى تەحنيكالىق ايالدامادان كەيىن دۋبايدان تاعى 180 گە جۋىق جولاۋشىنى زاۆەنتەمگە جەتكىزەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
بەلگيا س ءى م وكىلى پەر ستەرۆلينك لوگيستيكالىق تىزبەكتەردىڭ كۇردەلىلىگىنە جانە ايماقتاعى جەدەل جاعدايعا بايلانىستى رەيستەردىڭ ەكى- بەس ساعاتقا كەشىگۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بريۋسسەل اۋەجايىنىڭ بارلىق قىزمەتى جولاۋشىلاردى قابىلداۋعا دايىن.
ايتا كەتەيىك، ناۋرىز ايىنىڭ 7 سىنەن 8 نە قاراعان ءتۇنى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قازاقستانعا Air Astana, SCAT، Flydubai جانە Air Arabia اۋە كومپانيالارى 11 رەيس ورىنداپ، ناتيجەسىندە ەلگە 1786 جولاۋشى جەتكىزىلدى.