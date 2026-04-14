بلوگەر تاعى 600 ميلليون تەڭگە سالىق تولەۋى ءتيىس - ەرجان ءبىرجانوۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 854 بلوگەر تابىستارىن 72 ميلليارد تەڭگەگە تومەندەتىپ كورسەتكەن. بۇل تۋرالى قارجى ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ايتتى.
- ءبىز بلوگەر، جۋرناليست نەمەسە ساۋدا-ساتتىق ورنىندا ساۋدا جاسايتىن سۋبەكتى دەپ بولمەيمىز. بارلىق سالىق تولەۋشى سالىق زاڭناماسى اياسىندا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋى ءتيىس. ول - زاڭدا، سالىق كودەكسىندە كورسەتىلگەن مىندەت. دەگەنمەن، بۇل ساناتقا (بلوگەرلەر) مونيتورينگ جۇرگىزەمىز. ءبىر جىلدىڭ ىشىندە 1586 حابارلاما 854 بلوگەرگە جىبەرىلدى. ولاردىڭ تابىسى 72 ميلليارد تەڭگەگە تومەندەتىلگەنى تۋرالى حابارلاما بەرىلدى. سونىڭ اياسىندا جۇمىس ىستەلىندى. 622 بلوگەر قوسىمشا سالىق نىساندارىن تاپسىردى. تابىستارىن 18,3 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايتىپ، 1 ميلليارد تەڭگەدەي سالىق تولەدى. ەندى تاعى 600 ميلليون تەڭگە سالىق تولەۋگە نۇسقاما بەرىلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا 7 بلوگەرگە قاتىستى تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. ولاردىڭ قوسىمشا سانالعان سالىق مولشەرى 10 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
- ەگەر وسى شارالاردان كەيىن ءوز ەركىمەن تولەمەسە جانە سوماسى جوعارى بولسا، وندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋ ارقىلى وندىرەمىز. وكىنىشكە وراي ولاردىڭ اتى-جوندەرىن ايتا المايمىز. سالىق قۇپياسى سانالادى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، ىشكى ىستەر مينيسترلگى زاڭسىز ويىن بيزنەسىن ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن بلوگەر قايسار حامزانى ۇستادى.