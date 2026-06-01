بلوگەر قايسار قامزا ءىسىنىڭ قازىرگى ستاتۋسى قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستان باس پروكۋراتۋراسى ۆەتنامدا جۇرگەن بلوگەر قايسار قامزاعا قاتىستى جاعدايعا تۇسىنىكتەمە بەردى.
بۇعان دەيىن بلوگەر الەۋمەتتىك جەلىدە وقىرماندارىنا بەينەۇندەۋ جولداپ، قازىرگى جاعدايى تۋرالى ايتىپ بەرگەن ەدى.
ۆەدومستۆونىڭ رەداكسيا ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا قازاقستان تاراپىنىڭ ۆەتنامعا قايسار قامزانى ەكستراديتسيالاۋ تۋرالى رەسمي سۇراۋ جولداعانى ايتىلعان. ول زاڭسىز ويىن بيزنەسىن ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن.
- قازىرگى ۋاقىتتا ۆەتنام تاراپى اتالعان سۇراۋ بويىنشا شەشىم قابىلداعان جوق. كۇدىكتىگە جاريالانعان ىزدەۋ توقتاتىلعان جوق،-دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرانىڭ جاۋابىندا.
باس پروكۋراتۋرا وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى 2017-جىلعى 15-ماۋسىمدا جاسالعان ەكستراديتسيا تۋرالى كەلىسىمدە مۇنداي سۇراۋلاردى قاراۋدىڭ ناقتى مەرزىمدەرى بەلگىلەنبەگەن. وسىعان بايلانىستى ءوتىنىش ۆەتنامنىڭ ۇلتتىق زاڭناماسىنا سايكەس قارالادى.
بۇعان دەيىن زاڭسىز ويىن بيزنەسىن ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن بلوگەر قايسار حامزانىڭ ۇستالعانى جايلى اقپارات تاراعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى، 1995-جىلعى 18-قىركۇيەكتە تۋعان قامزا باقىتجان ۇلىنا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالادى.