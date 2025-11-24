بلوگەر استىق ەكسپورتىنا قاتىستى پروبلەمالاردىڭ قالاي پايدا بولاتىنىن انىقتادى
استانا. KAZINFORM - بلوگەر بەكسۇلتان ساندىبەكوۆ استىق ەكسپورتىنداعى كىدىرىستىڭ ناقتى قاي تۇستا تۋىندايتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن ەليەۆاتورلاردى ارالاپ، لوگيستەرمەن جانە وپەراتورلارمەن كەزدەستى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سىرت كوزگە استىق ەكسپورتتاۋ پروتسەسى «جۇكتەۋ - جونەلتۋ - شەتەلگە شىعارۋ» سياقتى قاراپايىم كورىنگەنىمەن، ءىس جۇزىندە فەرمەر ەگىندىگىنەن باستاپ شەكارادان وتەتىن قۇرامعا دەيىنگى بۇكىل تىزبەككە اسەر ەتەتىن كۇردەلى لوگيستيكالىق جۇيە بار.
بلوگەردىڭ بايقاۋىنشا، قازاقستان اۋماعىنداعى جۇمىس قالىپتى ءجۇرىپ جاتىر. جوعارى جۇكتەمەگە قاراماستان، كىدىرىس جوق:
- استىق كەزەكسىز قابىلدانادى جانە كەپتىرىلەدى؛
- ەليەۆاتورلار ۆاگونداردى كەستە بويىنشا جۇكتەيدى؛
- تەمىرجول وپەراتورلارى قۇرامداردى ۋاقىتىندا ۇسىنادى؛
- استىق تاسيتىن ۆاگوندار پاركى سۇرانىستى تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
پروبلەمالار قۇرام ەل اۋماعىنان شىققاننان كەيىن عانا باستالادى.
لوگيستەر مەن ستانتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، كەشىگۋدىڭ باستى فاكتورى - كورشى مەملەكەتتەردىڭ ۆاگونداردى بىركەلكى قابىلداماۋى. ماسەلەن، سارىاعاش وتكىزۋ پۋنكتىندە جاعداي تاۋلىكتىڭ وزىندە وزگەرىپ وتىرادى. قابىلداۋشى تاراپ بىردە جىلدام تۇسىرسە، بىردە كەنەتتەن شەكتەۋ ەنگىزەدى. تاعى بىردە شامادان تىس جۇكتەمە نەمەسە جولداردىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ءتۇسىرۋدى توقتاتادى.
ناتيجەسىندە قۇرامدار بىرنەشە ساعاتتان بىرنەشە تاۋلىككە دەيىن كەزەك كۇتۋگە ءماجبۇر.
بەكسۇلتان ساندىبەكوۆتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ەكسپورت - تەك فەرمەر نەمەسە تەمىرجول جۇمىسى ەمەس. قازاقستان شەكاراسىنان تىس جەردەگى كەز كەلگەن ىركىلىس ەل ىشىندەگى بۇكىل سالانىڭ قارقىنىن تەجەي الادى. سوندىقتان بۇل ماسەلەلەردى مەملەكەتارالىق دەڭگەيدە شەشۋ قاجەت.