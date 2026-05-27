    Blind فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى تاريحي جەڭىسكە جەتتى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ سيەتل قالاسىندا Blind فۋتبولدان (كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان جاندار اراسىنداعى) حالىقارالىق تۋرنير ءوتتى. تۋرنيرگە ا ق ش، پەرۋ جانە قازاقستان ۇلتتىق قۇرامالارى قاتىستى.

    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا ۇلتتىق قۇراما العاشقى ويىندا ا ق ش قۇراماسىمەن 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. ال شەشۋشى ويىندا وڭتۇستىك امەريكانىڭ مىقتى قۇرامالارىنا قارسى ءساتتى ونەر كورسەتىپ جۇرگەن تاجىريبەلى پەرۋ كومانداسىن 1:0 ەسەبىمەن جەڭدى.

    ماتچتاعى جالعىز جەڭىس گولىن بولات جانىمحان سوقتى. سونداي-اق ۇلتتىق قۇرامانىڭ قاقپاشىسى بىرنەشە قاۋىپتى ساتتە كومانداسىن قۇتقارىپ، تاريحي جەڭىسكە ۇلكەن ۇلەس قوستى.

    - بۇل - قازاقستاننىڭ Blind فۋتبول تاريحىنداعى العاشقى حالىقارالىق تروفەي. جەڭىس قۇتتى بولسىن!، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    كۇنسۇلتان وتارباي
