Blind فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى تاريحي جەڭىسكە جەتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ سيەتل قالاسىندا Blind فۋتبولدان (كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان جاندار اراسىنداعى) حالىقارالىق تۋرنير ءوتتى. تۋرنيرگە ا ق ش، پەرۋ جانە قازاقستان ۇلتتىق قۇرامالارى قاتىستى.
قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا ۇلتتىق قۇراما العاشقى ويىندا ا ق ش قۇراماسىمەن 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. ال شەشۋشى ويىندا وڭتۇستىك امەريكانىڭ مىقتى قۇرامالارىنا قارسى ءساتتى ونەر كورسەتىپ جۇرگەن تاجىريبەلى پەرۋ كومانداسىن 1:0 ەسەبىمەن جەڭدى.
ماتچتاعى جالعىز جەڭىس گولىن بولات جانىمحان سوقتى. سونداي-اق ۇلتتىق قۇرامانىڭ قاقپاشىسى بىرنەشە قاۋىپتى ساتتە كومانداسىن قۇتقارىپ، تاريحي جەڭىسكە ۇلكەن ۇلەس قوستى.
- بۇل - قازاقستاننىڭ Blind فۋتبول تاريحىنداعى العاشقى حالىقارالىق تروفەي. جەڭىس قۇتتى بولسىن!، - دەلىنگەن حابارلامادا.
