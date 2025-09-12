بەلارۋستە 52 تۇتقىن بوساتىلىپ، ليتۆاعا جىبەرىلدى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس بيلىگى 52 تۇتقىندى بوساتتى، ولاردىڭ بارلىعى قازىرگى تاڭدا ليتۆا اۋماعىندا. بۇل تۋرالى ليتۆا پرەزيدەنتى گيتاناس ناۋسەدا حابارلادى، دەپ جازادى Euronews.com.
جەدەل وتكىزىلگەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ناۋسەدا ليتۆا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كياستۋتيس بۋدريس بوساتىلعانداردى شەكارادا قابىلداعانىن راستادى.
بەلارۋس پرەزيدەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، شەتەل ازاماتتارىنىڭ اراسىندا التى ليتۆالىق بار. قالعاندارى فرانسيا، گەرمانيا، پولشا جانە ۇلىبريتانيا ازاماتتارى.
بۇل قادام ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بەلارۋس باسشىسى الەكساندر لۋكاشەنكومەن سويلەسىپ، تۇتقىنداردى بوساتۋعا شاقىرعانىنان ءبىر اي وتكەن سوڭ جاسالدى.
الەۋمەتتىك جەلىدەگى مالىمدەمەسىندە ناۋسەدا ترامپقا العىس ايتىپ، 52 ادامنىڭ بوستاندىققا شىعۋىن «وتە ۇلكەن قادام» دەپ باعالادى. ول بوساتىلعانداردىڭ «تىكەنەكتى سىم، تورلانعان تەرەزەلەر مەن ۇزدىكسىز قورقىنىشتى ارتتا قالدىرعانىن» اتاپ ءوتتى.
«الايدا بەلارۋس تۇرمەلەرىندە ءالى دە مىڭنان استام ساياسي تۇتقىن وتىر. ءبىز ولاردىڭ بارلىعى ەركىندىككە شىققانشا توقتامايمىز»، - دەدى ليتۆا پرەزيدەنتى.
2024 -جىلدىڭ شىلدەسىنەن بەرى بەلارۋس بيلىگى 300 گە جۋىق ادامدى تۇرمەدەن بوساتتى.
ايتا كەتەيىك، پولشا بەلارۋسپەن شەكاراسىن جابادى.