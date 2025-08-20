بەلارۋس پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس بيلىگى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىن وتكىزۋگە دايىن. بۇل تۋرالى ەل پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ناتاليا ەيسمونت «ۆەدوموستي» گازەتىنە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- بەلارۋس دەلدال بولۋعا ۇمتىلىپ وتىرعان جوق جانە ۇمتىلمايدى دا. ءبىراق بۇل باۋىرلاس رەسپۋبليكاداعى بەيبىتشىلىك ءۇشىن قاجەت بولسا، ءبىز كەز كەلگەن كەزدەسۋدى ۇيىمداستىرۋعا دايىنبىز. جانە مۇنى ەڭ جوعارى دەڭگەيدە وتكىزەمىز. الايدا، بۇل تاقىرىپ بەلارۋس پرەزيدەنتىنىڭ امەريكالىق ارىپتەسىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى بارىسىندا تالقىلانعان جوق، - دەدى ەيسمونت.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا ۆلاديمير زەلەنسكيمەن جانە ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدەردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكىزگەن بولاتىن.
كەيىن امەريكالىق كوشباسشى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە قوڭىراۋ شالدى.
ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆتىڭ ايتۋىنشا، رەسەي مەن ا ق ش باسشىلارى ماسكەۋ مەن كيەۆ اراسىنداعى تىكەلەي كونسۋلتاتسيالاردى جالعاستىرۋدى قولدادى، سونداي-اق ولاردىڭ دەڭگەيىن ارتتىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلدى.