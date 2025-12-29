بەلارۋس پرەزيدەنتى حوككەي ماتچىندا قۇلاعان سوڭ ءوزىن قالاي سەزىنەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو مينسكىدە وتكەن حوككەي ماتچىندا قۇلاعاننان كەيىن ءوزىن قالاي سەزىنىپ جۇرگەنى تۋرالى بايانداپ بەردى.
بەلتا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 27-جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ كومانداسى برەست وبلىسىنان كەلگەن قارسىلاستارىمەن حوككەي ماتچىن وتكىزدى.
كەيىنىرەك الەۋمەتتىك جەلىلەردە پرەزيدەنت كومانداسى ويىنشىلارىنىڭ ءبىرى لۋكاشەنكونى كەزدەيسوق قۇلاتقانى كورسەتىلگەن بەينە پايدا بولدى.
بەلارۋس پرەزيدەنتى قازىر ءوزىن جاقسى سەزىنىپ، كەلەسى ويىنعا دايىندالىپ جاتقانىن ايتتى.
- ادەتتەگى جۇمىس جاعدايى: وزگەنى قورقىتۋ ءۇشىن وزىڭدىكىن ۇر. ءبارى جاقسى. بەلىم اۋىرىپ قالعانى بولماسا، ءوزىمدى جاقسى سەزىنىپ ءجۇرمىن. كەلەسى ويىنعا دايىندالىپ جاتىرمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى لۋكاشەنكو.
بۇعان دەيىن بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو تاعى ءبىر مەرزىمگە سايلاۋعا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىرماعانىن مالىمدەدى.