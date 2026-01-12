بەلارۋس عالىمدارى تالمانى ەمدەۋگە ارنالعان ءدارىنىڭ بالاماسىن شىعاردى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس عالىمدارى ەپيلەپسيا جانە جۇيكە جۇيەسى اۋرۋلارىمەن اۋىراتىن ناۋقاستارعا ارنالعان يمپورتتىق ءدارىنىڭ بالاماسى - «گاباپەنتين-نان» پرەپاراتىن وزدەرىنىڭ ىشكى نارىعىنا شىعاردى. بۇل تۋرالى بەلتا اگەنتتىگى حابارلادى.
بۇل ازىرلەمە مەملەكەتتىك دەڭگەيدە جوعارى باعالانعان. بەلارۋس ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى «گاباپەنتين-نان» پرەپاراتىن وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اكادەميا عالىمدارىنىڭ ىرگەلى جانە قولدانبالى زەرتتەۋلەر سالاسىنداعى ۇزدىك 10 عىلىمي ناتيجەسىنىڭ قاتارىنا ەنگىزدى.
پرەپاراتتى ازىرلەۋمەن عالىمدار 4 جىلدان استام ۋاقىت اينالىسقان. قۇرامى جاعىنان ول ءتۇپنۇسقا ءدارىنىڭ 100 پايىزدىق انالوگى سانالادى. ال باعاسى بويىنشا بەلارۋستىك پرەپارات ءتۇپنۇسقادان شامامەن 50 پايىزعا ارزان.
«ءبىز ءتۇپنۇسقا پرەپاراتتى تولىق قايتالاعان جالعىز كومپانيامىز. تەك سىرتقى ءتۇرى، شىعارۋ فورماسى مەن دوزيروۆكاسى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قوسپالار پروفيلى دە دالمە-ءدال سايكەس كەلەدى»، دەدى فارماتسيەۆتيكالىق كاسىپورىننىڭ عىلىمي زەرتتەۋلەر جانە ازىرلەمەلەر ءبولىمىنىڭ باسشىسى ۆلاديسلاۆ گۋدوۆيچ.
دارىلىك پرەپاراتتى نارىققا ءساتتى شىعارۋ ءۇشىن كوپتەگەن ماماندار جۇمىلدىرىلعان. بار-جوعى بىرنەشە ايدىڭ ىشىندە ءدارىحانالاردا «گاباپەنتين-نان» پرەپاراتى 1 ميلليون بەلارۋس رۋبلىنەن استام سوماعا ساتىلعان.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر جەلتوقساندا گونورەياعا قارسى جاڭا ءدارى جاسالعانىن جازدىق.