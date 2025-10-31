بۇلانتى شايقاسىنىڭ 300 جىلدىعى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە اتاپ وتىلمەك
استانا. KAZINFORM - بۇلانتى شايقاسىنىڭ 300 جىلدىعى 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان مەرەيتويلار مەن اتاۋلى كۇندەر تىزبەسىنە ەنگىزىلدى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قانات ىسقاقوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- بۇلانتى شايقاسى - قازاق حاندىعىنىڭ جوڭعار شاپقىنشىلىعىنا قارسى ازاتتىق كۇرەسىندەگى العاشقى ءىرى جەڭىس جانە كەيىنگى اڭىراقاي شايقاسىنداعى جەڭىسكە جول اشقان ماڭىزدى تاريحي وقيعا. شايقاس ناتيجەسىندە قازاق جەرىنىڭ ءبىر بولىگى ازات ەتىلىپ، ەلدىڭ بىرلىگى مەن مىزعىماس تۇتاستىعى، كۇش-قايراتى ودان ارمەن شىڭدالا ءتۇستى. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە، سونداي-اق بۇلانتى شايقاسى بويىنشا بۇگىنگى كۇنگە دەيىن اۋىزدان-اۋىزعا جەتكەن فولكلورلىق، ارحەولوگيالىق جانە توپونيميكالىق دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، ۇلىتاۋ وڭىرىندەگى بۇلانتى جانە بىلەۋتى وزەندەرىنىڭ ارالىعى شايقاس ورنى رەتىندە ايقىندالدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-مينيستر بۇلانتى شايقاسىنا قاتىستى دەرەكتەردىڭ ءالى دە سيرەك ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ونىڭ تاريحتاعى ورنىن ايقىنداۋ ماقساتىندا قوسىمشا زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، ارحيۆتىك دەرەكتەردى ىزدەستىرۋ جانە شايقاس ورنىن ناقتىلاۋدىڭ ماڭىزى ەرەكشە ەكەندىگىن اتاپ وتەدى.
- وسى ورايدا، ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ۇسىنىسىنا سايكەس، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترىمەن 2025-جىلعى 1-تامىزدا بەكىتكەن 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان مەرەيتويلار مەن اتاۋلى كۇندەر تىزبەسىنە 2027-جىلى بۇلانتى شايقاسىنىڭ 300 جىلدىعى ەنگىزىلگەنىن حابارلايمىز. ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى اتالعان مەرەيتويدى اتاپ ءوتۋ اياسىندا تاريحي تانىمدىق ەكسپەديتسيالار، عىلىمي كونفەرەنتسيالار وتكىزۋ سياقتى ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ جانە بۇلانتى كەشەنىن اباتتاندىرۋ ماسەلەلەرىن قاراستىرۋدا. جالپى، مەرەيتوي اياسىندا وتكىزۋ كوزدەلىپ وتىرعان عىلىمي كونفەرەنسيانى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتى عالىمدارىنىڭ الەۋەتىن پايدالانا وتىرىپ وتكىزۋ ءتيىمدى، - دەدى قانات ىسقاقوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەسپۋبليكالىق مۋزەيلەر مەن مۋزەي-قورىقتاردىڭ الەۋەتىن پايدالانا وتىرىپ، ءتيىستى شارالاردى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى دە نازاردان تىس قالمايدى.
- بۇلانتى شايقاسى - قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك جولىنداعى كۇرەسىنىڭ جانە ۇلتتىق بىرلىگىنىڭ سيمۆولى، پاتريوتتىق تاربيە مەن تاريحي سانانى قالىپتاستىرۋداعى ماڭىزدى مۇرا. باياندالعانداردىڭ نەگىزىندە، 2027-جىلى بۇلانتى شايقاسىنىڭ 300 جىلدىعىن اتاپ وتۋگە ارنالعان جۇمىس جوسپارىن ازىرلەۋ ماسەلەسى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندار بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس پىسىقتاپ، بولىنگەن قاراجات شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلاتىنىن جەتكىزەمىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان تاريحىنىڭ جەتى تومدىعى نەگىزىندە مەكتەپكە ارنالعان وقۋ باعدارلاماسى جاسالادى.