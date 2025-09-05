«بۇل ەرتەگى سەكىلدى»: ۋرازباحتين «رەالمەن» بولاتىن ويىن الدىنداعى اسەرىمەن ءبولىستى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» كلۋبىنىڭ باس باپكەرى رافاەل ۋرازباحتين 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ بەسىنشى تۋرىندا قازاقستان مەن ۋەلس قۇرامالارى اراسىنداعى (0:1) ماتچتى قورىتىندىلادى.
بۇل ويىندا ونىڭ كومانداسىنىڭ بىرنەشە فۋتبولشىسى الاڭعا شىققان بولاتىن، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
باپكەردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ويىنشىلارى - تەمىرلان اناربەكوۆ، داستان ساتپايەۆ جانە دامير قاسابۋلات - وزدەرىنە جۇكتەلگەن مىندەتتەردى تولىق ورىنداپ، سەنىمدى ويىن كورسەتتى.
- اناربەكوۆ وتە سەنىمدى وينادى، بىرنەشە ساتتە قۇتقارىپ قالدى. گول سوعىلعان ەپيزودتا دا ارەكەت ەتتى، ءبىراق، وكىنىشكە قاراي، دوپتى قايتادان سوعىپ ۇلگەردى، - دەدى ۋرازباحتين.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاسابۋلات تا جوعارى دەڭگەيدە ويناپ، جان-جاقتى ويىن ۇلگىسىن كورسەتتى.
سونداي-اق باپكەر جارتىلاي قورعاۋشى تاپالوۆتىڭ تىزەسىنەن ازداعان جاراقات العانىن، الايدا الداعى ماتچتاردا كومانداعا كومەكتەسە الاتىنىن ايتتى.
- ول «سپورتينگكە» قارسى ماتچقا دەيىن تولىق جازىلىپ ۇلگەرەدى دەپ ويلايمىن. ءتىپتى بەلگيامەن بولاتىن ويىنعا دا دايىن بولۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
«قايراتتىڭ» چەمپيوندار ليگاسىنداعى الداعى ويىنى تۋرالى ايتا كەلە، ۋرازباحتين مادريدتىك «رەالمەن» بولاتىن كەزدەسۋدى ەرەكشە وقيعا دەپ اتادى.
- مۇمكىن، ولاردى كوزبە- كوز كورگەن كەزدە عانا بۇل شىندىق ەكەنىن تۇسىنەتىن شىعارمىز. قازىر ءبارى ەرتەگى سياقتى سەزىلەدى، - دەدى ول.
ۋرازباحتيننىڭ ايتۋىنشا، كلۋبتىڭ توپتىق كەزەڭدەگى باستى ماقساتى - قازاقستاندى لايىقتى دەڭگەيدە تانىتۋ جانە ءار ماتچقا بارىنشا دايىن بولۋ.
ەسكە سالايىق، بۇگىن قازاقستان قۇراماسى ۋەلس كومانداسىنان 0:1 ەسەبىمەن جەڭىلىپ قالدى. بۇعان دەيىن ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى ءالي الييەۆ جەڭىلىس سەبەبىن تۇسىندىرگەن بولاتىن.
قازاقستان قۇراماسى كەلەسى ويىنىن 7 قىركۇيەكتە بريۋسسەلدە بەلگياعا قارسى وتكىزەدى.
بۇدان بۇرىن الماتى پوليسياسى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن الداعى وتەتىن قايرات - رەال مادريد فۋتبول ماتچىنا بيلەت ساتىپ الۋ كەزىندە ساق بولۋعا ۇندەدى.