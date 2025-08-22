بۇل جولى الەم چەمپيوناتىندا توپ جارۋ وڭاي بولمايدى - ريزابەك ايتمۇقان
استانا. KAZINFORM - ەركىن كۇرەستەن قازاقتان شىققان تۇڭعىش الەم چەمپيونى ريزابەك ايتمۇقان 13-21-قىركۇيەك ارالىعىندا زاگرەبتە وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا قاتىستى پىكىرىن ءبىلدىردى.
سپورتشى جەڭىسكە جەتۋ وڭاي بولمايتىنىن، باسەكەلەستىك جوعارى ەكەنىن ايتتى.
«الەم چەمپيوناتىندا باسەكەلەستىك وتە جوعارى دەڭگەيدە بولماق. مىسالى، مەنىڭ سالماعىمدا وننان اسا مىقتى بالۋاندار بار. سونىڭ ىشىندە التاۋى وليمپيادا جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرى. سوندىقتان جەڭىسكە جەتۋ وتە قيىن بولعالى تۇر»، - ريزابەك ايتمۇقان Olympic.kz سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
قىركۇيەكتە وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا ەركىن كۇرەستەن ەل نامىسىن 10 بالۋان قورعايدى. ولاردىڭ قاتارىندا ريزابەك ايتمۇقان بار. ريزابەك ايتمۇقان وسىلايشا 4 دۇركىن الەم چەمپيونى اتانۋعا مۇمكىندىك الىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ريزابەك قازاقستان تاريحىنداعى ەركىن كۇرەستەن تۇڭعىش الەم چەمپيونى. سونىمەن قاتار، ول الەم چەمپيوناتىندا ءۇش ءتۇرلى جاس سانات بويىنشا توپ جارعان . 2023، 2024 جانە 2025-جىلعى ازيا چەمپيوناتتارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى.