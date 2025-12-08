ق ز
    16:15, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇل جەرگە جەڭىس ءۇشىن كەلدىك – شەتەلدە تۇراتىن قازاق بوكسشىسى

    استانا. قازاقپارات - دۋبايداعى الەم چەمپيوناتىندا بوكستان موڭعوليا قۇراماسىنىڭ نامىسىن قورعاپ جۇرگەن قانداسىمىز اسقار جاندوس قازاق سپورتشىلارىمەن قارىم-قاتىناسى جايلى ايتتى.

    asbc_official
    Фото: asbc_official

    - ءسىزدىڭ سالماقتا قازاقستاندىق ساناتالى تولتايەۆ بار. الەم چەمپيوناتىندا تاعى كىمدەردى ايتا الاسىز؟

    - الەم بىرىنشىلىگىندە مىقتى قارسىلاستار كوپ. وزبەكستان مەن رەسەي بوكسشىلارى بار. ءوزىمىزدىڭ باۋىرىمىز ساناتالى تولتايەۆ تا جاقسى دايارلىقپەن كەلگەن. ءبىراق ءبىز دە بۇل جەرگە جەڭىس ءۇشىن كەلدىك.

    - بيىلعى بىرىنىشىلىك اشىق اسپان استىندا ءوتىپ جاتىر، قيىن بولمادى ما؟

    - قازىر ءبىزدىڭ جاقتا كۇن سۋىق، ال مۇندا ناعىز جاز بولىپ تۇر. باستاپقىدا اۋا رايىنا ۇيرەنىسۋ قيىن بولدى، ءبىراق قازىر تولىق بەيىمدەلىپ كەتتىك. ونىڭ دا ءوز ەرەكشەلىكتەرى بار ەكەن.

    - قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىمەن ارالاسىپ تۇراسىز با؟

    - قازاق باۋىرلارىممەن جاقسى ارالاسامىز، الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى دا ءبىر-بىرىمىزگە قولداۋ كورسەتىپ وتىرامىز. قازاقستاندا وتە مىقتى بوكسشىلار كوپ قوي. بىرگە جاتتىقان كەزدەرىمىز دە بولدى. سوندىقتار ولارعا ساتتىلىك تىلەيمىن!

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
