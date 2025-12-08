بۇل جەرگە جەڭىس ءۇشىن كەلدىك – شەتەلدە تۇراتىن قازاق بوكسشىسى
استانا. قازاقپارات - دۋبايداعى الەم چەمپيوناتىندا بوكستان موڭعوليا قۇراماسىنىڭ نامىسىن قورعاپ جۇرگەن قانداسىمىز اسقار جاندوس قازاق سپورتشىلارىمەن قارىم-قاتىناسى جايلى ايتتى.
- ءسىزدىڭ سالماقتا قازاقستاندىق ساناتالى تولتايەۆ بار. الەم چەمپيوناتىندا تاعى كىمدەردى ايتا الاسىز؟
- الەم بىرىنشىلىگىندە مىقتى قارسىلاستار كوپ. وزبەكستان مەن رەسەي بوكسشىلارى بار. ءوزىمىزدىڭ باۋىرىمىز ساناتالى تولتايەۆ تا جاقسى دايارلىقپەن كەلگەن. ءبىراق ءبىز دە بۇل جەرگە جەڭىس ءۇشىن كەلدىك.
- بيىلعى بىرىنىشىلىك اشىق اسپان استىندا ءوتىپ جاتىر، قيىن بولمادى ما؟
- قازىر ءبىزدىڭ جاقتا كۇن سۋىق، ال مۇندا ناعىز جاز بولىپ تۇر. باستاپقىدا اۋا رايىنا ۇيرەنىسۋ قيىن بولدى، ءبىراق قازىر تولىق بەيىمدەلىپ كەتتىك. ونىڭ دا ءوز ەرەكشەلىكتەرى بار ەكەن.
- قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىمەن ارالاسىپ تۇراسىز با؟
- قازاق باۋىرلارىممەن جاقسى ارالاسامىز، الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى دا ءبىر-بىرىمىزگە قولداۋ كورسەتىپ وتىرامىز. قازاقستاندا وتە مىقتى بوكسشىلار كوپ قوي. بىرگە جاتتىقان كەزدەرىمىز دە بولدى. سوندىقتار ولارعا ساتتىلىك تىلەيمىن!