«بۇل ۋاقىت الدەقاشان جەتتى»: ەمينە ەردوعان مەلانيا ترامپقا حات جولدادى
انكارا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ءبىرىنشى حانىمى ەمينە ەردوعان ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جۇبايى مەلانيا ترامپقا حات جولداپ، ونى گازا سەكتورىنداعى گۋمانيتارلىق داعدارىسقا ۋكرايناداعى قاقتىعىسقا كورسەتكەن سەزىمتالدىعىمەن بىردەي ءمان بەرۋگە شاقىردى، دەپ جازدى انادولى.
حاتىندا ەمينە ەردوعان مەلانيا ترامپقا شىن جۇرەكتەن قۇرمەت ءبىلدىرىپ، التى جىل بۇرىن ۆاشينگتونداعى اق ۇيدە وتكەن كەزدەسۋدەگى جىلى شىرايلى قابىلداۋى مەن شىنايى اڭگىمەسىنىڭ ەسىندە جاقسى ساقتالعانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق، ول مەلانيا ترامپتىڭ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە جاقىندا جولداعان حاتى ا ق ش- تىڭ ءبىرىنشى حانىمىنىڭ قازىرگى جاھاندىق وقيعالارعا بەيجاي قارامايتىنىن كورسەتەتىنىن ايتتى.
- ءسىز كورسەتكەن مەيىرىم - ءۇمىت سىيلايتىن باستاما. ءسىزدىڭ ۋكرايناداعى جەتىم بالالارعا كورسەتكەن جاناشىرلىعىڭىز - جۇرەكتەرگە ءۇمىت سىيلايتىن باستاما. ءسىز ءوز حاتىڭىزدا بالالاردىڭ سۇيىسپەنشىلىككە تولى، قاۋىپسىز ورتادا ءوسۋ قۇقىعى - بارىنە بىردەي تيەسىلى، ەشقانداي گەوگرافيا، ۇلت، ءدىن نەمەسە يدەولوگياعا بايلانىستى ەمەس ەكەنىن ناقتى اتاپ ءوتتىڭىز. وسى تۇرعىدا بۇل قۇقىقتان ايىرىلعاندار ءۇشىن كۇرەسۋ - ادامزات الدىنداعى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ءسىز سوعىستىڭ سالدارىنان وتباسىلارىنان ايىرىلعان، جەتىم قالعان، ءومىرى كۇيرەگەن ۋكراينالىق بالالارعا جاناشىرلىق تانىتتىڭىز. بۇل باستاما - جۇرەكتەرگە ءۇمىت سىيلايتىن ارەكەت، - دەپ جازدى ەمينە ەردوعان.
گازا - ادامزات ار- وجدانىنا تۇسكەن داق
- ءسىز ءۇنسىز قالۋعا ءماجبۇر بولعان ۋكراينالىق بالالاردىڭ كۇلكىسىن قايتا ورالتۋعا شاقىردىڭىز. بۇل - وتە ماڭىزدى ۇندەۋ. مەن ءسىزدىڭ سوعىس كەزىندە قازا تاپقان 648 ۋكراين بالاسىنا بىلدىرگەن جاناشىرلىعىڭىزدى، ءتىپتى ودان دا ۇلكەن جاناشىرلىعىڭىزدى گازاعا دا تانىتاتىنىڭىزعا سەنەمىن. وندا سوڭعى ەكى جىلدا 62 مىڭ بەيبىت تۇرعىن، سونىڭ ىشىندە 18 مىڭ بالا اياۋسىز ءولتىرىلدى، - دەلىنگەن حاتتا.
ەمينە ەردوعان گازا ايماعىندا بولىپ جاتقان جاعدايدى «زاماناۋي تاريحتاعى ەڭ اۋىر گەنوتسيدتىڭ ءبىرى» دەپ اتاپ ءوتتى.
- ءار 45 مينۋت سايىن ءبىر بالا كوز جۇماتىن گازا تۋرالى ب ۇ ۇ بالالار قورى (يۋنيسەف) «جوعارعى قاباتى - توزاق، ال جەراستى بولىگى - بالالار زيراتى» دەپ سيپاتتادى. ءسىز «بەلگىسىز سارباز» دەگەن ۇعىمدى بالاعا قاتىستى قولدانۋ مۇمكىن دەپ ويلاپ كوردىڭىز بە؟ بۇگىندە اتى-ءجونىن انىقتاۋ مۇمكىن بولماعان، وتباسىنان ايىرىلعان، اق كەبىنگە «بەيمالىم ءسابي» دەپ جازىلعان مىڭداعان بالانىڭ تاعدىرى - ادامزات ار- وجدانىنا جازىلماس جارا سالىپ وتىر، - دەدى تۇركيانىڭ ءبىرىنشى حانىمى.
ەمينە ەردوعان حاتىندا بۇل بالالار ومىردەن ءۇمىتىن ۇزگەنىن جازعان.
- سوعىس سالدارىنان تەرەڭ پسيحولوگيالىق كۇيزەلىسكە تۇسكەن، كۇلۋدى ۇمىتىپ كەتكەن بۇل بالالار ميكروفون الدىندا ءولىم تىلەكتەرىن ايتىپ جاتىر. ولاردىڭ بەيكۇنا جۇرەكتەرى ءوز كۇشىنەن تىس سوعىستىڭ تاۋقىمەتىن كوتەرە الماي وتىر. تاريح كۋا: گازاداعى جەتىم بالالار مەن سابيلەر شاشتارىنىڭ ەرتە اعارۋىنا سوقتىراتىن قاسىرەتتى باسىنان كەشىرۋدە، - دەلىنگەن حاتتا.
ەمينە ەردوعان ۋكراينادا ءۇنسىز قالعان كۇلكىسىن جوعالتقان بالالار عانا ەمەس، پالەستينانىڭ دا بالالارى ءدال سونداي قۋانىشقا، بوستاندىققا جانە لايىقتى بولاشاققا يە بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- نەتانياحۋعا حات جولداۋ ماڭىزدى بولار ەدى. ءسىز يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋعا گازا سەكتورىنداعى گۋمانيتارلىق داعدارىستى توقتاتۋعا شاقىرعان حات جولداساڭىز - بۇل وتە ماڭىزدى قادام بولار ەدى. بۇگىندە الەم ويانىپ جاتىر، پالەستينانى مويىنداۋ جاھاندىق ۇمتىلىسقا اينالىپ وتىر. وسىنداي ساتتە ءسىزدىڭ گازا حالقى ءۇشىن ايتقان ۇندەۋىڭىز تاريحي جاۋاپكەرشىلىكتى ورىنداۋ بولار ەدى، - دەدى ول.
تۇركيانىڭ ءبىرىنشى حانىمىنىڭ پىكىرىنشە، ادامزات بۇزىلعان ادىلەتسىز جۇيەگە قارسى بىرىگۋى كەرەك.
ەمينە ەردوعان «پالەستيناداعى وقيعالاردى «قاراپايىم گەنوتسيد قانا ەمەس، تاڭداۋلىلاردىڭ مۇددەسى ءۇشىن ءبارىن قۇربان ەتۋگە دايىن حالىقارالىق جۇيەنىڭ وكتەمدىگى» دەپ باعالادى.
ول بارشا الەم جۇرتشىلىعىن بۇل ادىلەتسىز جۇيەگە قارسى بىرىگۋگە، ادام ءومىرىنىڭ قۇنى ءبىر وڭىردە ەكىنشى وڭىرگە قاراعاندا تومەن سانالاتىن تۇسىنىكتى جوققا شىعارۋعا شاقىردى.
- حالىقارالىق قۇقىق پەن ادامزاتتىق قۇندىلىقتاردىڭ بەدەلىن قورعاۋ - ءبارىمىزدىڭ بورىشىمىز. تەك سوندا عانا ءبىز بولاشاق ۇرپاقتىڭ ءۇمىتىن ساقتاي الامىز. تەك سول كەزدە عانا كۇلكىسى وشكەن بالالارعا قۋانىش سىيلاپ، شىنايى جانە ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك ورناتا الامىز، - دەدى ول.
بۇل ءسات الدەقاشان كەلىپ جەتكەن
- تەك سوندا عانا ءبىز بۇل زۇلىمدىقپەن كۇن سايىن بەتپە- بەت كەلىپ، ۇمىتتەن ايىرىلىپ بارا جاتقان بولاشاق ۇرپاققا ءۇمىت سىيلاي الامىز. تەك سوندا عانا كۇلكىسى وشكەن بالالاردىڭ شاتتىعىن قايتا ورالتۋ جانە جەر بەتىندەگى تۇراقتى بەيبىتشىلىك تۋرالى ءسوز قوزعاۋعا نەگىز بولار ەدى. انا رەتىندە، ايەل رەتىندە، ادام رەتىندە مەن ءسىزدىڭ حاتىڭىزدا ايتىلعان سەزىمدەردى تەرەڭ تۇسىنەمىن ءارى گازادا تىنىشتىق پەن بەيبىت ءومىردى اڭساعان بالالارعا ءدال سونداي ءۇمىت ۇيالاتا الاسىز دەپ سەنەمىن. ء يا، 18885 قازا تاپقان بالا ءۇشىن، ونىڭ ىشىندە 335 وقپەن ولتىرىلگەن التى جاسار حيند رەدجەپ پەن اتاسىمەن قوشتاساردا ەمىرىنە سۇيگەنى ەستە قالعان ءۇش جاسار ريم ءۇشىن تىم كەش بولۋى مۇمكىن. ءبىراق بىزدە ءالى دە ءتىرى قالعان، گازا سەكتورىندا امان قالعان ميلليوننان استام بالاعا كومەكتەسۋگە مۇمكىندىك بار. بۇل ۋاقىت باياعىدا كەلگەن ەدى، - دەپ تۇيىندەدى تۇركيانىڭ ءبىرىنشى حانىمى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ گازا سەكتورىنداعى اشارشىلىقتى العاش رەت رەسمي تۇردە راستاعانىن جازعان ەدىك.