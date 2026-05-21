بۇكىر كيتتەردىڭ 14 مىڭ شاقىرىمنان استام قاشىقتىقتاعى كوشى-قونى العاش رەت راستالدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق زەرتتەۋشىلەر توبى العاش رەت وركەشتى كيتتەردىڭ اۋستراليانىڭ شىعىس جاعالاۋىنداعى كوبەيۋ ايماقتارى مەن برازيليا اراسىنداعى كوشى-قونىن تىركەدى.
اڭگىمە ۇزىندىعى 14 مىڭ شاقىرىمنان اساتىن اشىق مۇحيت ارقىلى وتەتىن ميگراتسيا تۋرالى بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Xinhua اگەنتتىگى.
عالىمدار ءار جىلدارى اۋستراليا مەن برازيليا جاعالاۋلارىندا بايقالعان ەكى كيتتى سايكەستەندىرە الدى. ول ءۇشىن زەرتتەۋشىلەر سوڭعى 40 جىلدا جينالعان قۇيرىق جۇزبەقاناتتارىنىڭ فوتوسۋرەتتەرىن سالىستىرعان.
كيتتەردىڭ ءبىرى 2007 -جانە 2013 -جىلدارى اۋسترالياداعى حەرۆي-بەي شىعاناعىندا بايقالعان، ال 2019-جىلى قايتادان برازيليانىڭ سان-پاۋلۋ شتاتى جاعالاۋىنان انىقتالعان. وسى ۋاقىت ىشىندە جانۋار كەمىندە 14200 شاقىرىم ءجۇزىپ وتكەن.
ەكىنشى كيت العاش رەت 2003-جىلى برازيليا جاعالاۋىندا تىركەلسە، 20 جىلدان استام ۋاقىت وتكەن سوڭ، 2025-جىلى اۋستراليا جاعالاۋىنان بايقالعان. ونىڭ ءجۇزىپ وتكەن باعىتى شامامەن 15100 شاقىرىم بولعان. بۇل - ءبىر بۇكىر كيتكە قاتىستى راستالعان ەكى باقىلاۋ اراسىنداعى رەكوردتىق قاشىقتىق.
- بۇل كيتتەردى ونداعان جىل ايىرماشىلىقپەن، ءارتۇرلى ادامدار جانە ەكى مۇحيت ءبولىپ تۇرعان الەمنىڭ قاراما-قارسى بولىكتەرىندە سۋرەتكە تۇسىرگەن. سوعان قاراماستان ءبىز ولاردىڭ قوزعالىسىن قاداعالاي الدىق،-دەدى زەرتتەۋدىڭ تەڭ اۆتورى، گريففيت ۋنيۆەرسيتەتى اسپيرانتى ستەفاني ستەك.
زەرتتەۋشىلەر 19 مىڭنان استام قۇيرىق جۇزبەقاناتى سۋرەتىن تالداۋ ءۇشىن بەينەلەردى اۆتوماتتى تۇردە تانۋ جۇيەسىن پايدالانعان. كەيىن سايكەستىكتەر قولمەن تەكسەرىلگەن.
عالىمداردىڭ باعالاۋىنشا، مۇنداي كوشى-قون وتە سيرەك كەزدەسەدى جانە سايكەستەندىرىلگەن كيتتەردىڭ شامامەن 0,01 پايىزىنا عانا ءتان. الايدا بۇل پوپۋلياتسيالارداعى گەنەتيكالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋدا جانە كيتتەردىڭ ءان سالۋ ۇلگىلەرى سەكىلدى مىنەز- قۇلىق ەرەكشەلىكتەرىن تاراتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارۋى مۇمكىن.
الىنعان ناتيجەلەر «وڭتۇستىك مۇحيتتىق الماسۋ» دەپ اتالاتىن گيپوتەزانى راستايدى. وعان سايكەس، ءارتۇرلى پوپۋلياتسياداعى كيتتەر انتاركتيكاداعى قورەكتەنۋ ايماقتارىندا كەزدەسىپ، ارالاسىپ، جاڭا كوشى-قون باعىتتارىن مەڭگەرە الادى.
عالىمدار سونداي-اق وڭتۇستىك مۇحيتتاعى كليمات وزگەرىستەرى، اتاپ ايتقاندا تەڭىز مۇزىنىڭ جىلجۋى مەن كريلدىڭ تارالۋىنىڭ وزگەرۋى وسىنداي الىس ميگراتسيالاردىڭ جيىلەۋىنە ىقپال ەتۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Royal Society Open Science جۋرنالىندا جاريالاندى.
ەسكە سالا كەتسەك، ناۋرىزدا گەرمانيا جاعالاۋىندا بۇكىر كيت قايراڭدا قالىپ قويعانىن جازدىق. كەيىن شامامەن ەكى ايعا سوزىلعان قۇتقارۋ وپەراتسياسىنان كەيىن كيت تيممي ءتىرى قالىپ، سولتۇستىك تەڭىزگە جونەلتىلدى.