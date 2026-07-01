KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بەكتەنوۆ ينفلياتسيانى 10 پايىزدان تومەن دەڭگەيدە ۇستاۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ 2026 -جىلى ينفلياتسيا دەڭگەيىن 10 پايىزدان تومەن ۇستاۋدى تاپسىردى.

    Бектенов инфляцияны 10% төмен деңгейде ұстауды тапсырды
    فوتو: ۇكىمەت

    - كۇنى كەشە پارلامەنت پالاتالارىنىڭ قورىتىندى بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى بارلىق رەفورمالاردىڭ باستى ماقساتى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بيىل ينفلياتسيانى 10 پايىزدان تومەن دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋ ورنىقتى ەكونوميكالىق وسىمگە جول اشاتىن ماڭىزدى فاكتور. وعان قول جەتكىزۋ ءۇشىن ءتيىستى قۇرالدار بار، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.

    ۇكىمەت باسشىسى بۇل جۇمىستار ۇلتتىق بانكپەن ۇيلەستىرىلە وتىرىپ، جۇرگىزىلۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىنا ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن، سونداي- اق ينفلياتسيانى باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ جونىندەگى شارالار كەشەنىن ساپالى جۇزەگە اسىرۋدى قاتاڭ باقىلاۋعا الۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وتاندىق وندىرىسكە قولداۋ كورسەتۋ، نارىقتى تاۋارلارمەن قامتاماسىز ەتۋ، ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمى مەن لوگيستيكانى دامىتۋ شارالارىن، سونداي-اق باعا ساياساتىن رەتتەۋ جانە «ينۆەستيتسيالارعا تاپسىرىس بەرۋ» قۇرالدارىن تولىق ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋ قاجەت.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور