بەكتەنوۆ ينفلياتسيانى 10 پايىزدان تومەن دەڭگەيدە ۇستاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ 2026 -جىلى ينفلياتسيا دەڭگەيىن 10 پايىزدان تومەن ۇستاۋدى تاپسىردى.
- كۇنى كەشە پارلامەنت پالاتالارىنىڭ قورىتىندى بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى بارلىق رەفورمالاردىڭ باستى ماقساتى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بيىل ينفلياتسيانى 10 پايىزدان تومەن دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋ ورنىقتى ەكونوميكالىق وسىمگە جول اشاتىن ماڭىزدى فاكتور. وعان قول جەتكىزۋ ءۇشىن ءتيىستى قۇرالدار بار، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ۇكىمەت باسشىسى بۇل جۇمىستار ۇلتتىق بانكپەن ۇيلەستىرىلە وتىرىپ، جۇرگىزىلۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىنا ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن، سونداي- اق ينفلياتسيانى باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ جونىندەگى شارالار كەشەنىن ساپالى جۇزەگە اسىرۋدى قاتاڭ باقىلاۋعا الۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، وتاندىق وندىرىسكە قولداۋ كورسەتۋ، نارىقتى تاۋارلارمەن قامتاماسىز ەتۋ، ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمى مەن لوگيستيكانى دامىتۋ شارالارىن، سونداي-اق باعا ساياساتىن رەتتەۋ جانە «ينۆەستيتسيالارعا تاپسىرىس بەرۋ» قۇرالدارىن تولىق ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋ قاجەت.