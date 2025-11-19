بەكتەنوۆ: كورشى ەلدەر مەن قازاقستانداعى جانارماي باعاسىنىڭ ايىرماشىلىعى ۇلعايىپ بارادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا مۇناي ونىمدەرىنىڭ شەكاراداعى اينالىمىن كۇشەيتىلگەن رەجيممەن باقىلاۋدى تاپسىردى.
- جانار-جاعارماي ماتەريالدارىنىڭ باعاسىن كوتەرۋگە ەنگىزىلگەن موراتوريدى ەسكەرەتىن بولساق، كورشىلەس ەلدەرمەن اراداعى باعا ديسپاريتەتى كۇشەيىپ كەلەدى. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، ءبىزدىڭ بەنزين مەن ديزەل كورشىلەرگە قاراعاندا الدەقايدا ارزان. سوندىقتان ەنەرگەتيكا، ساۋدا، قارجى، ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى مەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتى وتىن بالانسىنا جانە مۇناي ونىمدەرىنىڭ باسقا ەلدەرگە زاڭسىز ءوتىپ كەتۋىنە جول بەرمەۋ ماسەلەسىنە قاتاڭ باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋى قاجەت، - دەدى ول.
سونداي-اق، ۇكىمەت باسشىسى ۇلتتىق ەكونوميكا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ساۋدا مينيسترلىكتەرىنە ينفلياتسيا دەڭگەيىن تومەندەتۋدى تاپسىردى.
- باعانىڭ وسۋىنە سىرتقى فاكتورلاردىڭ اسەرىن بارىنشا ازايتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋى قاجەت. كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە تاريفتەردىڭ شەكتى ۇلەسى ساقتالۋعا ءتيىس، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇگىن ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.
بۇدان بۇرىن سەرىك جۇمانعارين ۇكىمەتتىڭ ينفلياتسيانى تەجەۋ شارالارىن اتادى.
ولجاس بەكتەنوۆ